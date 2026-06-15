Експерт назвав 5 аеропортів у ЄС, яких зараз краще уникати туристам

Запуск нової цифрової системи реєстрації на кордонах Шенгенської зони обернувся неочікуваним транспортним колапсом для тисяч мандрівників. Усі очікують на стабілізацію ситуації, але поки що деяких аеропортів у Європі таки краще уникати.

Чому? Бо нові правила перетину кордону там змушують людей годинами чекати на реєстрацію біометричних даних. Як пише 24 Канал із посиланням на Mirror, експерт із подорожей Саймон Колдер виокремив 5 таких летовищ.

Що було раніше В аеропортах утворилися черги через систему EES

Як нова система EES впливає на плани мандрівників?

Довгоочікуване впровадження системи EES (Entry/Exit System) для Шенгенської зони повністю змінило звичний ритм подорожей у Європі. Замість швидкого проходження контролю туристи тепер стикаються з нескінченними чергами та запізненнями на рейси.

Річ у тім, що нововведення вимагають від усіх гостей із третіх країн створити спеціальний цифровий запис. Процедура передбачає обов'язкове сканування відбитків пальців та обличчя та інші нюанси, і її реалізація вимагає часу, причому часто більшого, ніж очікували – особливо у перші часи роботи EES. Для багатьох відпочивальників це стало шоком – коли на літак не вдавалося потрапити вчасно.

Особливо вразливими перед новими правилами виявилися пасажири стикувальних рейсів. Великі європейські хаби приймають сотні регіональних рейсів, і якщо пасажир намагається зробити швидку пересадку у межах Європи, затримка на паспортному контролі може повністю зруйнувати його логістику.

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Гарний приклад. Лоукостер Ryanair скаржився, що час проходження контролю подекуди перевищував тривалість самого польоту. Був навіть такий випадок, коли у Франції літак вилетів без 150 пасажирів, які просто застрягли у хаосі на паспортному контролі в аеропорту Тулузи.

Які аеропорти стали лідерами за кількістю затримок?

Саймон Калдер виділив 5 європейських летовищ, де, за його спостереженнями, нова система працює найгірше. До цього списку потрапили:

Мілан, Мальпенса.

Лісабон, Умберту Делгаду.

Париж, Шарль де Голль.

Франкфурт.

Копенгаген.

Експерт поділився власним досвідом перебування в Італії, де зняття відбитків пальців зайняло понад годину, попри те, що він вийшов із літака першим. Ба більше, на виході через інший термінал працівники знову хотіли отримати відбитки пальців чоловіка.

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Як Європа намагається врятувати туристичний сезон?

Фахівці прогнозують, що ситуація з чергами на кордонах ЄС може стабілізуватися лише за рік чи два. Адже найскладнішим етапом є саме первинна реєстрація біометрії, яка збільшує час оформлення пасажира. Згодом, звісно, ця проблема мала б зникнути.

Через хаос на кордонах туристичний сектор Шенгенської зони цього літа ризикує втратити мільярди євро. Аби уникнути таких наслідків, деякі країни йдуть на радикальні кроки – до прикладу, Греція тимчасово відмовилася від повної біометричної реєстрації, а у Португалії натякнули, що можуть вдатися до такого самого кроку.