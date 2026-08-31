Без зайвих доплат: за що туристам більше не доведеться платити під час польотів в Європі

Європейський парламент нещодавно схвалив реформу авіаправил, яка може помітно змінити звичні подорожі в межах ЄС. Серед найбільш гучних новацій: нові підходи до розсадження сімей, ручної поклажі та захисту пасажирських прав під час затримок і скасувань рейсів.

Про зміни для туристів розповідає видання The Bulletin.

Сім'ї з дітьми більше не мають платити за сусідні місця

Найпомітніша новація стосується родин із дітьми до 14 років: авіакомпанії повинні розсаджувати таких пасажирів поруч без жодної доплати. Це має припинити практику, коли перевізники, особливо бюджетні, використовували окреме розсадження як спосіб змусити людей заплатити за вибір місця.

У тексті реформи також прописано, що право на придатні місця без додаткової оплати отримають пасажири з інвалідністю або з обмеженою мобільністю, а також вагітні жінки.

Що зміниться з ціною квитка та ручною поклажею?

Ще одна важлива лінія реформи – це прозорість цін. Відтепер у базову вартість, яку пасажир бачить під час пошуку, мають включати ціну однієї одиниці ручної поклажі. Це має зламати звичну схему, коли спершу показують штучно низький тариф, а потім він виростає через додаткові збори. Втім, у пасажира залишиться вибір: якщо він не братиме ручну поклажу, то зможе заплатити менше.

Чи зберігається компенсація за затримки та скасування рейсів?

Так. Домовленість зберігає чинне право на компенсацію у разі затримки рейсу більш як на 3 години. Саме це право було під загрозою під час переговорів, адже країни ЄС спершу схилялися до підвищення порогу до 4 годин і до зменшення виплат.

Суми компенсацій коливатимуться від 250 до 600 євро, залежно від дальності перельоту. У випадку скасування рейсу пасажир і надалі матиме право або на повне повернення коштів, або на альтернативний маршрут. Водночас авіакомпаніям дозволили в окремих випадках зменшувати компенсацію наполовину на найдовших маршрутах, якщо прибуття затрималося менш ніж на чотири години.

Також авіакомпанії повинні інформувати пасажирів про їхні права та способи подання скарги максимум протягом 96 годин після завершення подорожі. Це має закрити ще одну давню прогалину, через яку багато людей просто не знали, що і як можуть вимагати від перевізника.

Не менш гучна зміна – це заборона відмовляти в посадці на зворотний рейс лише тому, що пасажир не скористався першим сегментом подорожі. Такі умови, які автоматично скасовували весь маршрут, тепер мають піти в минуле.