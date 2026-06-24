Нотр-Дам-де-Парі у Парижі обмежує екскурсії: що зміниться для туристів уже з 1 липня

Після відновлення роботи собору Нотр-Дам-де-Парі потік відвідувачів продовжує зростати. У зв'язку з цим адміністрація пам'ятки запроваджує нові правила для екскурсійних груп, які набудуть чинності вже з 1 липня.

Нові обмеження мають впорядкувати потоки відвідувачів і зберегти комфорт під час перебування у соборі, проте професіонали побоюються, що такі зміни можуть негативно вплинути на організацію туристичних програм.

Дивіться також Безкоштовна вода у Парижі: де знайти рятівні фонтанчики у спеку

Що зміниться для екскурсій до Нотр-Дам-де-Парі з 1 липня 2026 року?

Як повідомляє Le Figaro, згідно з новими правилами, усі екскурсії, які проводитимуть зовнішні гіди, вимагатимуть обов'язкового попереднього бронювання. Оформлювати його потрібно буде заздалегідь через спеціальні канали для професіоналів туристичної галузі. Таким чином організовані групи більше не матимуть можливості потрапити до собору без попереднього запису.

Нові вимоги також передбачають, що екскурсійні групи можуть налічувати від 2 до 25 осіб разом із гідом. Крім того, для кожного професіонала запроваджують квартальну квоту доступу, покликану регулювати загальну відвідуваність історичної пам'ятки.

Ще однією зміною стане обов'язкове використання аудіогідів під час усіх коментованих екскурсій. Обладнання надаватиме служба собору. Очікується, що це допоможе зменшити шум від туристичних груп і зберегти духовну атмосферу місця.

Також гіди повинні будуть пред'являти професійну картку під час перевірок. Водночас нові правила викликали занепокоєння серед представників туристичної сфери. Професійна асоціація GREAT France, яка об'єднує учасників туристичного ринку, заявила про різке скорочення можливостей для проведення екскурсій.

Дивіться також Як зробити ідеальне фото біля Ейфелевої вежі, коли навколо натовпи туристів

В організації стверджують, що кількість доступних екскурсійних слотів може зменшитися на 95%. У GREAT France також висловили жаль через те, що результати тривалих консультацій між представниками галузі та адміністрацією пам'ятки не були враховані під час ухвалення остаточного рішення.