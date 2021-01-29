Німеччина може закрити небо для п'яти країн через мутації коронавірусу: деталі

Влада Німеччини розглядає можливість заборонити пасажирські авіаперельоти з низки країн через мутації коронавірусу.

Джерело: "Der Spiegel"

За інформацією видання, йдеться про польоти з Британії, Ірландії, Бразилії, Португалії та Південної Африки.

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Передбачається, що обмеження набудуть чинності 30 січня та діятимуть до 17 лютого.

Винятки будуть зроблені для громадян Німеччини, осіб, які мають посвідку на проживання в країні та дипломатів. Також залишається дозвіл на вантажні перевезення, транспортування гуманітарних товарів і медичних продуктів.

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