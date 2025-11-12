Топ 4 загадкові локації Європи, що захоплять навіть досвідчених мандрівників
- Пагорб Хрестів у Литві - меморіал жертвам радянських депортацій з понад 100 тисяч хрестів.
- Катакомби в Парижі складаються з підземних коридорів з мільйонами кісток, з обмеженим доступом вночі.
Європа приховує безліч незвичних місць: від паризьких катакомб до пагорба Хрестів у Литві. Всі ці локації зачаровують своєю таємничістю та неповторною атмосферою.
Які незвичайні локації Європи варто відвідати?
1. Пагорб Хрестів, Литва
Це меморіал жертвам радянських депортацій і символ незламної віри литовців. Поблизу Шяуляя стоїть понад 100 тисяч хрестів, принесених як знаки молитви, вдячності та пам'яті. Попри неодноразові спроби знищення, святиня відроджувалася знову, ставши одним із найвідоміших духовних місць Європи.
- Адреса розташування: місцевість Юргайчяй із поштовим індексом 81439 у Шяуляйському районі Литви.
2. Кафедра диявола, Шотландія
Це природний каньйон із червонуватими скелями та потоком води, який створює ілюзію, ніби вода забарвлена кров'ю. Місце оповите легендами – за переказами, тут диявол виголошував свої промови. Кафедра диявола приваблює туристів і фотографів своєю моторошною красою та загадковою атмосферою.
- Адреса розташування: Александрія, Вест-Данбартоншир, Шотландія.
3. Церква Різдва Христового у "Вогняному лісі", Естонія
Церква була збудована у 1873 році за проєктом Генріха Шееля, поруч діяла приходська школа з липовою алеєю, що збереглася до сьогодні. Під час боїв на Сааремаа у 1944 році храм використовували, як перевалочний пункт, після чого він був пограбований і спалений, а в 1952 році парафію ліквідували. Зараз залишилися живописні руїни з ухоженою територією, оглядовою доріжкою та інформаційним стендом; заходити всередину небезпечно.
- Адреса розташування: село Тііріметса, волость Сааремаа, повіт Сааремаа, Естонія.
4. Катакомби, Париж, Франція
Як пише Isango, під романтичними вулицями Парижа простягаються звивисті підземні коридори, де зберігаються мільйони кісток жертв чуми та забутих душ. Денні тури дозволяють зануритися в моторошну історію міста, тоді як нічний доступ заборонений з міркувань безпеки.
Адреса розташування: 1 Авеню полковника Анрі Роль-Тангі, 75014 Париж, Франція.
