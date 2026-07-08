Рожеві дельфіни – не єдине диво Амазонки: що найбільше здивувало українську туристку у Перу

Дістатися до перуанської Амазонки непросто. Однак усе це швидко відходить на другий план, коли навколо відкривається зовсім інший світ із незайманою природою, незвичними традиціями та несподіваними відкриттями.

Перуанська Амазонія вважається одним із найекзотичніших куточків світу. Українська туристка olenochka вирішила побачити цей регіон на власні очі і розповіла про моменти, які найбільше її здивували: від дороги до місцевої кухні, транспорту та побуту.

Як дістатися до перуанської Амазонки?

Подорож до Амазонки виявилася довгою. За словами туристки, дорога тривала понад 3 доби. Спочатку вона вилетіла з Торонто до Нью-Йорка, звідти до Ліми, після чого ще один переліт до міста Ікітос. Останній етап маршруту пролягав уже човном по Амазонці.

При цьому аеропорт у Лімі справив на неї дуже позитивне враження. Він сподобався навіть більше, ніж міжнародний аеропорт Торонто. Вже там відчувається місцевий колорит, який супроводжує мандрівників із перших хвилин перебування в країні.

Чим дивує життя в перуанській Амазонії?

Після прибуття до Ікітоса туристка звернула увагу на місцевий транспорт тук-туки. Вона очікувала, що поїздки коштуватимуть зовсім недорого, однак виявилося, що такий транспорт не можна назвати найдешевшим, і не кожен місцевий житель може дозволити собі часто ним користуватися.

Як виглядає тук-тук / фото Canva

Приємно здивували ціни на їжу. Вечеря у хорошому закладі обходиться приблизно у 5 – 7 доларів. Ще одним несподіваним моментом стала реакція місцевих жителів. Більшість перуанців мають невисокий зріст, тому деякі навіть просили сфотографуватися з українкою, хоча її зріст становить лише 162 сантиметри.

Що найбільше запам'яталося серед природи Амазонки?

Найсильніше враження на мандрівницю справило нічне небо. Через дуже низьке світлове забруднення та величезну ширину річки зорі видно практично на 180 градусів навколо. Саме там дівчина вперше відчула, наскільки Земля має сферичну форму.

Також вона дізналася, що різнокольорових папуг, яких багато хто уявляє символом Амазонки, у диких лісах майже не залишилося. Причиною стала незаконна торгівля та високий попит на цих екзотичних птахів. Сьогодні їх переважно можна побачити лише у природоохоронних центрах.

Не меншою несподіванкою стали дельфіни, які живуть в Амазонці. Вони вважаються одними з найунікальніших прісноводних ссавців: народжуються сірими, а характерного рожевого кольору набувають із віком. Ба більше, під час сильних емоцій або фізичної активності їхнє забарвлення може ставати ще більш насиченим.

Дельфіни Амазонки / фото Canva

Поряд із такими рідкісними природними явищами туристку здивували і цілком буденні речі. Особливо запам'яталися місцеві банани: вони настільки солодкі та ароматні, що після цієї поїздки всі інші здаються вже не такими смачними.

Знайомство з регіоном поступово показало й інший бік життя Амазонки. Тут люди значною мірою покладаються на те, що дає природа: з місцевих рослин виготовляють косметику, ліки та багато необхідних у побуті речей.

Такий зв'язок із довкіллям добре помітний і в повсякденному житті мешканців. Багато родин живуть на довгих човнах, адже саме так зручніше перевозити продукти до віддалених поселень і займатися торгівлею вздовж річки.