З висоти пташиного польоту: неймовірна підбірка красивих місць на планеті

Найкрасивіші місця світу можна перелічувати нескінченно. Вони приваблюють своєю дивовижною архітектурою, надзвичайною природою чи цікавою історією.

Кожен завзятий турист мріє відвідати якомога більше таких місць. Поки мандрівки стоять на паузі, пропонуємо подивитися на красиві місця світу з висоти пташиного польоту.

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Бергамо, Італія

Старе місто на північному сході від Мілана. Воно оточене венеціанською стіною, а його вулиці вкриті бруківкою. Бергамо розташоване на узвишші й потрапити туди можна на фунікулері.



Італійське місто Бергамо / Фото Silvia Carucci

Дубай, Об'єднані Арабські Емірати

Місто розташоване на узбережжі Перської затоки. Воно славиться своїми розкішними магазинами, ультрасучасною архітектурою, ресторанами та нічними клубами. Маленькі острови, побудовані на воді, складають неймовірний візерунок, який можна побачити лише з висоти.



Місто Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах / Фото Khaled Hassan

Ньюпорт, штат Род-Айленд, США

Місто Ньюпорт розташоване на острові Род-Айленд. Це популярне місце для літнього відпочинку. Воно також славиться своїми віллами, відомими як Мансіон Ньюпорта.



Американське місто Ньюпорт / Фото Amazing Places

Замок Гогенцоллерн, Німеччина

Старовинний замок-фортеця Гогенцоллерн побудований на вершині гори у Швабському Альбі. Він належав династії курфюрстів Бранденбурга, потім королям Пруссії та німецьким імператорам. Його вважають одним з найгарніших замків Німеччини.



Замок Гогенцоллерн у Німеччині / Фото Simon Timbers

Афіни, Греція

Центр давньогрецької цивілізації Афіни славилися своєю могутністю в епоху античності. Над містом височить Акрополь – фортеця, яку вінчає храм Парфенон з його знаменитою колонадою.



Місто Афіни, Греція / Фото Pallisd

Замок Шантії, Франція

Це одна з найвизначніших пам'яток історії та архітектури. Розташований замок в долині річки Нонет у комуні Шантії. До Французької революції належав родинам Монморансі та Конде.



Замок Шантії у Франції / Фото Domaine de Chantilly

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Ронда, Іспанія

Ронда – місто в іспанській провінції Малага в Андалусії. Воно розташоване на вершині гори над глибокою ущелиною.



Місто Ронда в Іспанії / Фото Jord Hammond