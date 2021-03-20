Несумісні з авіаперельотами стани пасажирів: деталі від стюардеси

Стюардеси все частіше реєструються у соціальних мережах та розповідають деталі своєї роботи. Так, працівниця компанії SkyUp Таїсія назвала три несумісних з авіаперельотами стани пасажирів.

За її словами, у пасажирів, які протягом останніх 24 годин до польоту займалися дайвінгом, на борту може розвинутися кесонна хвороба. Вона виникає в організмі людини при швидкому переході з середовища з підвищеним атмосферним тиском повітря у середовище з нижчим тиском.

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Крім того, стюардеса заявила, що небезпечно літати і пасажирам, які страждають від нежиттю або отиту, бо через зміну тиску при зльоті та посадці можуть лопнути барабанні перетинки.

Але якщо вже трапилася така ситуація, що у вас нежить, і ви ніяк не можете не летіти, обов'язково беріть з собою судинозвужувальний засіб,

– порадила Таїсія.

Дівчина також застерегла від польоту жінок, чий термін вагітності понад 35 тижнів.

"Під час польоту можуть початися передчасні пологи, а на борту немає можливості надати повноцінну медичну допомогу в разі ускладнень", – зазначила стюардеса.