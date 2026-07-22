Популярні грецькі острови потерпають від нестачі води: до чого готуватися туристам

Греція залишається одним із найпопулярніших літніх напрямків, однак цього сезону відпочинок на частині островів може пройти не зовсім так, як очікують туристи. Через серйозну нестачу води місцева влада вже запроваджує надзвичайні заходи, а готелі змінюють правила обслуговування гостей.

Цього літа Греція переживає першу хвилю спеки, яка ще більше загострила проблему дефіциту прісної води. Найбільше постраждали одразу 7 популярних островів, де вже оголосили надзвичайний стан, повідомляє DailyMail. Для туристів це означає можливі обмеження у користуванні водою, зміни в роботі готелів і нові правила під час відпочинку.

Які грецькі острови найбільше постраждали від нестачі води?

Найскладніша ситуація наразі склалася на острові Астипалея, розташованому в південно-східній частині Егейського моря. За словами мера острова Нікоса Комінеаса, кількість опадів тут настільки мала, що якби всю воду, яка випадає за рік, зібрати в одну ємність, її шар був би лише близько 2,5 сантиметра.

Через тривалу посуху водосховище острова, розташоване в долині Ліваді, стрімко міліє. Місцеві жителі дедалі більше залежать від бутильованої води. Окрім Астипалеї, надзвичайний стан через дефіцит води також оголосили на островах:

Тінос;

Алоніссос;

Лерос;

Патмос;

Сімі;

Карпатос.

Як нестача води може вплинути на відпочинок туристів?

Попри те, що туристична інфраструктура продовжує працювати, відпочивальники можуть зіткнутися з певними незручностями. Зокрема, у години найбільшого споживання, особливо ввечері, можливе зниження тиску води. У деяких прибережних готелях басейни вже наповнюють морською водою замість прісної, а місцева влада запроваджує обмеження на використання води для несуттєвих потреб.

Окремі готелі також намагаються скоротити споживання води іншими способами. Наприклад, власниця одного з готелів Марія Алкалай пропонує гостям ваучер на 5 євро, якщо вони відмовляються від щоденного прибирання номера. За її словами, більшість туристів позитивно поставилися до такої ініціативи.

Чи покриє туристичне страхування такі ситуації?

Експерт із туристичного страхування компанії Go.Compare Нік Паркхаус рекомендує мандрівникам перед поїздкою уважно ознайомитися з місцевими рекомендаціями та умовами свого страхового полісу. Він наголошує, що сама по собі нестача води не є причиною для автоматичного скасування подорожі.

Більшість туристичних напрямків мають плани дій для мінімізації незручностей, хоча туристи можуть зіткнутися з обмеженням використання води або зниженням її тиску. Також експерт зазначає, що більшість стандартних страхових полісів не покривають скасування поїздки через дефіцит води, якщо про проблему було відомо ще до відправлення.

Покриття може діяти лише в окремих випадках, якщо офіційні органи рекомендують утриматися від поїздок і страховий поліс був оформлений до того, як проблема набула широкого розголосу. Тим часом Національний центр наукових досліджень Demokritos в Афінах попереджає, що посуха в країні може посилюватися щонайменше до 2049 року.

Фахівці також висловлюють занепокоєння, чи вистачить опадів у наступні роки, щоб забезпечити водою популярні туристичні острови, які щороку приймають мільйони відпочивальників. Водночас Міністерство закордонних справ Великої Британії наразі не рекомендує утримуватися від поїздок на грецькі острови через дефіцит води, однак нагадує туристам про високий ризик лісових пожеж у країні протягом літнього сезону.