Опинилися в пастці: у Непалі через припинення авіасполучення застрягли 80 українських туристів

80 туристів з України опинилися в пастці. Вони не можуть повернутися додому, оскільки регулярне авіасполучення з Непалом призупинено.

Поки польоти призупинені до 14 травня. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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Українські авіаперевізники не мають ліцензій на здійснення польотів до Непалу через високогірну місцевість, – повідомив він.

Також додав, що посольству та почесному консульству в Непалі доручено відстежувати можливу організацію спецрейсів інших країн.

Ніколенко повідомив, що за інформацією Посольства України в Індії, зараз відомо про 80 українських туристів в Непалі, більшість з яких залишаються в горах.

З усіма громадянами встановлено зв'язок безпосередньо або через представників туристичних компаній, які організовували відповідні тури. Створено окрему групу в соціальних мережах для оперативної комунікації, – заявив речник.

Водночас, за даними МЗС, поки звернень щодо проблем з житлом чи харчуванням до української дипломатичної установи не надходило.

Відзначимо, раніше влада Непалу дозволила з квітня сходження на найвищу вершину світу Еверест після річної заборони. Однак щонайменш один альпініст з тих, хто готувався до сходження, захворів на COVID-19.