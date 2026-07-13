"Ми навіть не заселилися": як українка втратила 70 тисяч гривень на популярній платформі Booking

Навіть бронювання житла через популярні міжнародні платформи не завжди гарантує, що відпочинок пройде без неприємних сюрпризів. Іноді реальність може суттєво відрізнятися від того, що турист бачить під час оформлення, а повернути сплачені кошти виявляється непросто.

Українська туристка yuliia_kvpk розповіла у тредсі про ситуацію, з якою зіткнулася під час відпочинку в Греції. За її словами, перед поїздкою вона забронювала готель через Booking.com, орієнтуючись також на інформацію з офіційного сайту помешкання та інших туристичних ресурсів. Проте вже після прибуття виявилося, що реальні умови не відповідали її очікуванням, а повернути сплачені за бронювання кошти не вдалося.

Що сталося після приїзду до готелю?

Дівчина прилетіла на грецький острів Родос разом із 67-річною мамою. Перед бронюванням вона бачила інформацію про те, що пляж розташований лише за 50 метрів від готелю. Саме це стало однією з головних причин вибору цього помешкання. Однак після приїзду замість очікуваного пляжу їх зустріли масштабні будівельні роботи.

Нас зустріли екскаватори, бетон, металеві конструкції, гори каміння та повністю розрита набережна. Ми навіть не заселилися,

– пише Юлія у своєму дописі.

Як виглядав берег біля готелю / фото yuliia_kvpk

Вони одразу звернулися до адміністрації готелю та до служби підтримки Booking.com, надали фотографії та пояснили ситуацію. Замість відпочинку їм довелося кілька годин шукати інше житло. Згодом Booking.com повідомив, що 1 384,40 євро (70 447 гривень) за бронювання повертати не буде. Найбільше дівчину обурило те, що про масштабні роботи біля моря туристів не попередили ще до бронювання.

Я не прошу безкоштовної відпустки або чиїхось грошей. Я хочу повернути свої гроші,

– написала дівчина.

Які схожі ситуації траплялися з іншими туристами?

Публікація швидко зібрала сотні коментарів. Багато користувачів написали, що також мали проблеми із бронюваннями через Booking.com. Одні розповідали, що після приїзду отримували номер, який не відповідав дійсності.

На фото все було біле, гарне і чисте. Заселилися, а там пліснява по всій кімнаті,

– пише користувачка sonya.khoru

Як виглядала кімната у реальності / фото sonya.khoru

Інші згадували випадки, коли бронювання скасовували вже після оплати або виникали труднощі з поверненням коштів.

Прилетіли в Амстердам, а виявилося, що бронювання скасоване. За гроші воювали місяць,

– розповідає у коментарях користувач stfalcon.

Як туристам уникнути подібних ситуацій?

Насамперед рекомендують уважно читати найсвіжіші відгуки, адже саме у них часто з'являється інформація про ремонти або зміни умов проживання. Також радять перевіряти готель не лише на Booking.com, а і у Google Maps, на інших туристичних платформах та звертати увагу на фотографії, які публікують самі мандрівники.

Декілька користувачів порадили звернутися до банку та скористатися процедурою chargeback. У деяких випадках саме так вдалося повернути кошти. Крім того, частина коментаторів рекомендувала бронювати житло безпосередньо через готель або користуватися послугами турагентів, які можуть допомогти у разі виникнення спірних ситуацій.