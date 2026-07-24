"Спальні місця" в автобусах – це не перевага, а ризик: важливе попередження для пасажирів

Довгі подорожі автобусом часто виснажують, і пропозиція виспатися у дорозі звучить вкрай спокусливо. Проте за комфортом самовільно облаштованих "спальних місць" ховається смертельна небезпека, про яку варто знати кожному туристу перед бронюванням квитків.

Як повідомила Державна служба з безпеки на транспорті, у такій рекламі йдеться не про зручність, а про переобладнаний транспорт, який не проходив належної сертифікації. Саме тому пасажири можуть не знати про ризики, які приховані за привабливою обіцянкою "спокійної" дороги. У службі нагадують, що безпека в автобусі важливіша за будь-який додатковий комфорт.

Чому "спальні місця" в автобусах небезпечні?

В Україні немає сертифікованих автобусів із обладнаними спальними місцями для пасажирів. Транспорт має відповідати вимогам безпеки, бути оснащеним сертифікованими пасажирськими кріслами та ременями.

Самовільно облаштовані місця для сну можуть здатися зручними, але в разі різкого гальмування, маневру або ДТП вони перетворюються на додаткову небезпеку. Людина, яка лежить без належного захисту, має значно вищий ризик травмування або загибелі.

Такі пропозиції – це пряма загроза життю та безпеці пасажирів,

– зазначили в Укртрансбезпеці.

Крім ризику для самих мандрівників, подібне переобладнання може обернутися проблемами і для перевізників. Якщо зміни в конструкції не погоджені та не підтверджені документально, це вже порушення закону, а не сервіс для комфорту.

Зверніть увагу! Укртрансбезпека застерігає, що використання потенційно небезпечних транспортних засобів може мати не лише адміністративні, а і кримінальні наслідки. У деяких випадках це може закінчитися навіть анулюванням ліцензії перевізника.

Що варто пам'ятати перед бронюванням квитка?

Перед покупкою квитка на міжнародний чи далекий рейс мандрівникам радять уважно дивитися не лише на ціну і маршрут, а і на сам транспорт. Якщо в рекламі обіцяють "спальні місця" у звичайному автобусі, це привід поставити більше запитань до перевізника.

У відомстві додають, що легальні перевезення мають здійснюватися сертифікованими автобусами з дотриманням усіх вимог безпеки. Саме це і є головним орієнтиром для пасажира, який хоче доїхати не лише з комфортом, а й без ризику.