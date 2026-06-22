Відпочинок у Греції може мати несподіваний ризик: що варто знати туристам перед купанням

Плануючи відпустку, мандрівники зазвичай думають про маршрут, розваги та місця, які хочуть побачити. Однак не менш важливо звертати увагу на можливі попередження та правила безпеки під час відпочинку. Саме таке застереження цього літа отримали туристи, які вирушають до Середземного моря.

У Середземному морі туристів попередили про нову небезпеку, яка може чекати на відпочивальників під час купання. Окрім спеки та проблем із подорожами через нові правила на кордонах, мандрівникам радять бути уважними у воді.

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Риба, яка може відкусити палець: туристів попередили про небезпеку в морі

Туристів, які планують відпочинок у Середземномор'ї, попередили про можливу зустріч із небезпечною рибою-фугу зі сріблястою щокою. Вид, відомий під латинською назвою Lagocephalus sceleratus, зазвичай мешкає в Індійському океані, однак тепер він потрапив до Середземного моря через Суецький канал.

Як виглядає риба-фугу зі сріблястою щокою / фото D4Science

Ця риба має дуже гострі зуби, які можуть прокусити палець або палець ноги плавця. Відпочивальників закликають бути обережними під час перебування у воді, хоча фахівці зазначають, що ймовірність зустріти таку рибу залишається невеликою.

Раніше повідомлялося про випадок, коли жінку вкусили під час плавання біля узбережжя курорту Варкіза неподалік Афін. Експерт Грецького центру морських досліджень Нота Перістеракі пояснила для Telegraph, що деякі напади траплялися тоді, коли люди намагалися торкнутися або нагодувати рибу. За її словами, були випадки, коли люди втрачали палець або палець на нозі.

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Постраждалим радять звернутися за медичною допомогою, промити рану водою з милом і натиснути на місце пошкодження, щоб зупинити кровотечу.