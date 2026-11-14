Рідини в ручній поклажі: правила перевезення косметики, щоб її не вилучили в аеропорту

Збираючи косметичку в літак, важливо враховувати не лише кількість засобів, а й правила їхнього перевезення. Через недотримання вимог до рідин деякі косметичні продукти можуть вилучити під час огляду в аеропорту.

Щоб уникнути неприємних ситуацій перед посадкою, варто заздалегідь розібратися, які засоби вважаються рідинами, якого об’єму мають бути флакони та як правильно їх упакувати. Про це у своєму тікток-відеоролику розповіла мандрівниця @dashassk.

Як правильно перевозити рідини в аеропорту?

Усі рідкі косметичні засоби потрібно скласти в один прозорий пакет із застібкою чи косметичку розміром приблизно 20 на 20 сантиметрів. Загальний об’єм не повинен перевищувати одного літра, а кожен окремий флакон має бути місткістю не більше як 100 міліграмів.

До цієї категорії належать не лише шампуні та бальзами для волосся, але й креми для обличчя, роликові дезодоранти та інші засоби з рідкою або кремовою текстурою. Навіть якщо флакон майже порожній, під час перевірки враховують саме його повну місткість.

Окрему увагу варто приділити рідким лікарським засобам. Наприклад, спрей для носа також потрібно враховувати під час пакування рідин. Для перевезення ліків можуть діяти окремі винятки, тому відповідні вимоги краще заздалегідь уточнити в авіакомпанії та аеропорту.

Мандрівниця також радить брати у поїздки бальзам або скраб для губ. Ці засоби можуть стати у пригоді через сухість.

Пудри, сухі тіні та інша косметика без рідкої чи кремової текстури не належать до категорії рідин. Їх можна перевозити без обмеження у 100 мілілітрів.

Водночас консилери, BB-креми та кремові засоби для контурингу потрібно враховувати до інших рідин. Тому перед поїздкою варто перевірити склад косметички, щоб усі флакони відповідали вимогам.