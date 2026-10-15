Народився в Україні, а прославився у США: чим дивує рідне місто відомого фотографа Weegee

Він фотографував злочини та трагедії Нью-Йорка, а його світлини передавали похмуру атмосферу нічного міста. Проте мало хто знає, що відомий американський фотожурналіст Weegee народився в Україні.

Золочів на Львівщині – місто з історією, що налічує понад 6 століть письмових згадок. Колись тут проходили козацькі війська Богдана Хмельницького, а місцевий замок пережив турецький напад, пожежі та перетворення на в'язницю. Місто розташоване приблизно за 70 кілометрів на схід від Львова, у долині біля пагорбів Гологорів і Вороняків, на березі річки Золочівки.

Його історія почалася ще раніше за першу письмову згадку про Золочів: у 1180 році на цій території існувало поселення Радече, яке вважають попередником міста. Але не менш цікавим є зв'язок Золочева зі знаменитим фотожурналістом Артуром Феллігом, відомим у світі під псевдонімом Weegee.

Хто такий Weegee і як він пов'язаний із Золочевом?

Weegee, справжнє ім'я якого Артур Фелліг, народився 12 червня 1899 року в Золочеві, який тоді належав до Австро-Угорщини. При народженні хлопчика назвали Ушером Феллігом. У 1906 році його батько емігрував до США, а через 4 роки до нього приєдналися дружина та четверо дітей. Під час прибуття родини на острів Елліс ім'я Ушер змінили на Артур.

Через скрутне матеріальне становище хлопець залишив школу ще в ранньому підлітковому віці, щоб допомагати родині. У 1923 році він почав працювати у фотолабораторії агентства Acme Newspictures, а згодом став фотографом-фрилансером для кількох нью-йоркських газет.



Weegee, справжнє ім'я Артур Фелліг / фото Weegee

Найбільше Фелліга цікавили злочини та драматичні події міського життя. Він міг з'являтися на місцях злочинів майже одночасно з поліцією, а іноді і раніше за правоохоронців. За однією з версій, саме ця здатність принесла йому псевдонім Weegee, який пов'язують із назвою спіритичної дошки Ouija.

Фотограф працював переважно вночі, використовуючи спалах, а іноді й інфрачервону плівку. Його світлини вирізнялися увагою до виразів облич і жестів людей, часто представників найбідніших верств Нью-Йорка. У 1945 році вийшла його перша книжка Naked City.

Пізніше Weegee жив у Голлівуді, працював технічним консультантом і знімався в епізодичних ролях у фільмах. Фотограф помер 26 грудня 1968 року в Нью-Йорку, але його роботи залишилися важливою частиною історії фотожурналістики.

Де розташований Золочів: дивитись на картах

Чим особливий Золочівський замок?

Головна пам'ятка Золочева – це Золочівський замок 17 століття, який входить до туристичного маршруту "Золота підкова" та нині працює як музей-заповідник. Фортецю збудували на замовлення родини Собєських. Її оборонна система включала бастіони з гарматами, земляні вали, рів і звідний міст. За потреби навколишню територію могли навіть затоплювати водою.

Згодом замок утратив своє первісне призначення: австрійська влада використовувала його як казарми, лікарню та в'язницю, а за радянських часів тут утримували політичних в'язнів. Відновлення фортеці розпочалося на початку 1980-х років завдяки Борису Возницькому та групі ентузіастів.

Золочівський замок / фото Discover.ua

У наш час відвідувачі можуть оглянути замкове подвір'я, Великий і Китайський палаци. В останньому діє музей східних культур із колекцією близько 250 творів мистецтва з Єгипту, Індії, Японії, Китаю та інших країн. А на подвір'ї можна побачити загадкові камені з написами 14 – 15 століть. За однією з версій, їх могли залишити тамплієри. Інший камінь пов'язаний із легендою про загадування бажань.

Графік роботи: середа – неділя, 10:00 – 18:00. Понеділок і вівторок вихідні. Каса працює до 17:30.

середа – неділя, 10:00 – 18:00. Понеділок і вівторок вихідні. Каса працює до 17:30. Ціни: дорослий квиток 200 гривень, студентський 150 гривень, для дітей і пенсіонерів 100 гривень. Участь у майстер-класі або квесті 150 гривень.

Де розташований Золочівський замок: дивитись на картах

Які ще історичні пам'ятки варто побачити у Золочеві?

Окрім замку, у Золочеві збереглися інші локації, що відображають різні періоди його історії.

Боярський двір

Це кам'яна споруда 15 століття, яку вважають однією з найстаріших будівель Золочева. Колись вона була резиденцією власників міста та виконувала функцію арсеналу. Пізніше її передали для опіки над бідними, тому будівлю також називають будинком убогих.

Боярський двір / фото Posterrr

Василіанський монастир

Його заснували у 16 столітті на Львівській вулиці. Після руйнувань у 17 столітті його відновили, а в 19 столітті звели кам'яну церкву Вознесіння Господнього, яка стала однією з архітектурних окрас монастирського комплексу.

Василіанський монастир / фото Романа Маленкова

Центральна частина Золочева

Більшість її вулиць сформувалася ще в 19 столітті, коли місто розвивалося завдяки вигідному розташуванню та появі залізниці у 1871 році. У цей період тут оселялися заможні люди, зводили кам'яниці, а на місці давніх оборонних валів облаштовували прогулянкові сквери.

Вулиці центральної частини Золочева / фото Романа Маленкова