Забудьте про Париж: 5 напрямків у Франції, які теж вартують уваги

Париж часто називають найпопулярнішим містом світу. Туристи мріють зробити світлини на тлі Ейфелевої вежі, побачити Сену чи вечірній Монмартр із Сакре-Кер. Проте місто часто переповнене мандрівниками, тому замість нього можна зробити ставку на інші локації.

У Франції є ще багато місць, які здатні здивувати та вразити красою, пише Travel Off Path. Експерти зазначають, що можна відкрити для себе набагато спокійнішу країну без натовпів, черг та шуму.

Куди поїхати у Франції замість Парижу?

Кемпер

Французький регіон Бретань у багатьох асоціюється з Сан-Мало чи відомими туристичними маршрутами, проте справжню атмосферу можна відчути саме в Кемпері.

Це місто ніби застигло у часі. Тут безліч вузьких брукованих вуличок, старовинні будинки з фахверком та маленькі крамнички, які створюють дуже красивий простір.

На відміну від розкручених середньовічних міст Франції, тут немає натовпів туристів, а особливого шарму місту додає архітектура XV століття.

Особливою окрасою міста є собор Сен-Корантен – велична готична споруда, яка височіє над Кемпером. А ще туристи відзначають тут смачну місцеву кухню, особливо знамениті бретонські млинці.

Арль

Прованс відомий лавандовими полями та вином, проте Арль наповнений іншою стороною – історичною та художньою.

Місто має римську спадщину, а античні споруди тут досі частина повсякденного життя. Навіть римський амфітеатр тут добре збережений і навіть використовується для усіляких подій.

Арль досить атмосферний, тому не дивно, що художники тут знаходили натхнення у вулицях. Крім того, місто тісно пов’язане з Ван Гогом, бо саме тут він створив багато своїх робіт.

Ег-Морт

Містечко повністю оточене середньовічними мурами. Масивні вали, вежі і простір навколо виглядають так, начеп ви потрапили в якийсь окремий світ.

Усередині можна прогулятися вузькими вуличками і старим містом, відчуваючи історію на кожному кроці. Цікавою атракцією тут є прогулянка по міських стінах, з яких відкривається вид на дахи міста та рожеві солоні водойми, які можна побачити влітку.

Рожевий відтінок води утворився через природні процеси в регіоні Камарг та мікроорганізми у солоній воді.

Реймс

Місто часто залишається часто у тіні Парижа, проте має величезне історичне значення. Тут розташований один з найважливіших соборів Франці = Норт-Дам де Реймс, де протягом століть коронували французьких монархів.

Собор вражає своїми масштабами, скульптурами і деталями фасаду. Це класичний приклад готичної архітектури, який справляє сильне враження ще здалеку.

Не менш цікавою є і Базиліка Сен-Ремі, яка поєднує різні архітектурні стилі та вирізняється особливою атмосферою всередині.

Бастія (Корсика)

Це місто на Корсиці спокійне та особливе. Тут красивий порт з човнами, вузькі вулички, чимало місцевих ринків і кафе, а життя місцевих тече повільно, без натовпів туристів. Над містом височіє цитадель, яка зараз перетворилася на житловий район. Дуже красиво місто виглядає з висоти.

До слова, Марсель визнано найстарішим містом Франції, яке вважається автентичним і не пристосованим для туристів, з робочими портовими районами та середньовічними звивистими вуличками, пише Express.

Мандрівникам рекомендується прогулятися портом Марселя, де можна насолодитися унікальними французькими стравами і спостерігати за місцевими жителями.

Столиця острова Корсика – Аяччо – є батьківщиною Наполеона Бонапарта. Його дитячий будинок зараз є музеєм, де зберігаються речі тієї епохи. У місті можна відвідати кафедральний собор з бароковим інтер’єром й прогулятися набережною цитаделі XVI століття. Пляж Сен-Франсуа розташований просто в межах міста, тому сюди можна швидко дійти просто під час прогулянки містом.

