Не одягнула маску, а намалювала: з Індонезії депортують росіянку

Громадянка Росії відзначилась на території Індонезії. Жінка пішла до магазину, начебто дотримуючись усіх протиепідеміологічних заходів. Проте маска на її обличчі була не справжня, а намальована. Таке нехтування правилами обурило місцеву владу.

Індонезійські ЗМІ повідомляють, що жінка назвала себе Се Леєю або Лішою. Фото з намальованою маскою розлетілось по соцмережах і викликало хвилю обурення серед користувачів.

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На скандал відреагував губернатор Балі

Довелось відреагувати на скандал навіть губернатору Балі. Ваян Костер заявив, що офіційні особи не потерплять порушення протоколів охорони здоров'я, незважаючи на те, де вони відбуваються – у центрі чи в провінції.

Влада ухвалила рішення депортувати росіянку. Спочатку вона вирушить до Джакарти, а вже потім у Москву.

До супутника росіянки претензій нема

Цікаво, що на фото поруч з росіянкою – уродженець Тайваню. Проте до Джоша Палера Ліна претензій немає, адже маска на ньому – справжня і одягнена згідно з правилами.

Лін має багатомільйонну аудиторію в ютубі. Саме у його пранкових відео і з'являлась росіянка. Раніше. Проте "погоріла" саме на розмальованому обличчі.