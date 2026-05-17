Від Парижа до Афін: найкращі міста Європи, звідки зручно їхати в одноденні поїздки околицями

Мандрівники останнім часом почали все частіше пізнавати нові місця за період одноденних поїздок. Замість тривалих вихідних туристам достатньо лише одного дня, щоб опинитися в сусідній відомій локації.

Фахівці з TUI Musement зробили аналіз пошуку Google й визначили європейські міста з населенням понад 150 тисяч мешканців. Кожен з цих міст вирізняється привабливістю і тим, що тут багато чого можна для себе відкрити під час одноденної поїздки.

Які міста дозволяють побачити сусідні локації за один день?

Париж, Франція

У Парижі безліч культурних пам’яток, які варто побачити – від Лувру до Ейфелевої вежі. Також серед бажаних місць для відвідування туристами – Версальський палац, до якого можна доїхати поїздом з Парижа за годину. Крім того, можна навідатися у село Живерні, в якому є дім Клода Моне.

Рим, Італія

Мандрівники їдуть в Італію не лише, щоб побачити Колізей і Ватикан. Завдяки частому залізничному сполученню Італії, можна легко здійснити одноденну поїздку до історичних Помпеїв та сусіднього Амальфітанського узбережжя, де розташовані Портофіно та Сорренто.

Барселона, Іспанія

Сама по собі Барселона дуже захоплююча, а розташування на узбережжі Середземного моря робить її ідеально для подорожі на один день.

Гірський хребет Монтсеррат є одним з улюблених місць туристів, який приваблює монастирями та пішохідними маршрутами. Доволі популярним є також місто Коста-Брава. На один день з Барселони можна поїхати до Андорри.

Флоренція, Італія

Неймовірне місто вважається одним з найкращих для дослідження Тоскани. Туристи часто їдуть до Пізи, щоб зробити фото на тлі Пізанської вежі. Також вони обирають середньовічне місто Сієна з гарною площею Пьяцца дель Кампо.

Для тих, хто хоче полюбуватися тосканськими пейзажами, може вирушати у винні тури чи відвідувати містечка на вершинах пагорбів.

Мілан, Італія

І хоч Мілан має чим вразити, туристи використовують столицю Італії як відправну точку до озер та гір за містом.

Досить популярним поруч з Міланом є озеро Комо. Туристи навідуються до Белладжіо і здійснюють круїзи на човнах по воді.

Дублін, Ірландія

Жвавий Дублін є відправною точкою для відвідування природних пам’яток Ірландії. Звідси можна відправитися на одноденну екскурсію до скель Мохер, гори Віклоу та Дамби Гігантів зі 40 тисячами вражаючих базальтових колон.

Туристи регулярно відвідують і замок Бларні, який входить до списку обов’язкових місць для багатьох туристів.

Лісабон, Португалія

Завдяки гарному залізничному сполученню Лісабон вважається ідеальним місцем для одноденних поїздок. За 30 хвилин їзди від міста є казкове містечко Сінтра. Його люблять завдяки барвистому палацу Пена та маєтку Кінта-да-Регалейра.

Відвідувачі також люблять відвідувати сусідню місцевість Кабо-да-Рока – найзахіднішу точку Європи. Продовжує залишатися місцем паломництва Фатіма.

Афіни, Греція

Серед найкращих варіантів Афін – це Дельфи, що входять до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Комплекс монастирів Метеори – вражаюче місце на вершині скель, яке варто побачити.

Для тих, хто хоче відпочити без довгої подорожі на поромі, варто звернути увагу на Ідру та Егіну – популярні місця для відпочинку.

Куди поїхати на один день зі Словенії?

Словенія хоч і компактна, але дуже різноманітна країна. Вона вміщує Альпи, смарагдові озера, Адріатичне узбережжя та багату історію. Туристам радять навідатися в долину Соча. Ця місцевість така ж красива, як і Доломітові Альпи, пише Express.

Деякі мандрівники називають долину своїм улюбленим місцем у Словенії, оскільки колір річки виглядає просто неймовірно. Для туристів прокладено багато пішохідних маршрутів, а прогулянка тут може тривати цілий день.

Чому об'їзний туризм стає популярним?

Об'їзний туризм стає популярним серед покоління Z. До прикладу, тепер туристи обирають Реймс замість Парижа, Брешію замість Мілана, Мілос замість Санторіні та Кудільєро замість Барселони.

Об’їзні маршрути – це альтернатива класичним туристичним місцям. Зазвичай вони розташовані неподалік від популярних міст чи курортів, але мають спокійніший вайб та розслаблену атмосферу.