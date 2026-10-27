Не Гданськ і не Краків: яке місто у Польщі відкрили для себе туристи

Такі популярні міста, як Краків, Гданськ чи Вроцлав, роками приваблюють іноземних туристів, однак тепер їхню увагу привертає ще одне місто, яке тривалий час залишалося в тіні.

Йдеться про Люблін, куди потік відвідувачів постійно зростає, пише Interia Kobieta.

Чому Люблін приваблює туристів?

Із січня до червня 2026 року місто відвідало 1,35 мільйона людей, а це на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Туристи приїжджають у Люблін тепер на кілька днів, тож статистика поселення зросла аж на 56%.

Дорога до Любліна з Варшави займає 2 години, тож це чудова можливість відвідати нове місто на вихідні. Майже мільйон людей не обмежувалися лише містом, а й обирали інші локації у Люблінському воєводстві.

Що цікаво, серед іноземців найбільшою групою виявилися британці. Також серед туристів опинилися громадяни України, Ізраїлю, Італії та Німеччини. А ще Люблін захотіли відвідати туристи з ОАЕ, Китаю та США.

У місті добре збережена інфраструктура історичного центру, церкви й музеї, які дозволяють розслабитися на прогулянці.

Що подивитися у Любліні?

Туристам варто знайомство розпочати зі Старого міста, в якому розташовано багато важливих пам’яток. Тут варто побачити Коронний трибунал, Краківську браму, Гродзьку браму, Тринітарійську вежу та Люблінський архікатедральний собор.

Ринкова площа є центральним елементом Старого міста у Любліні. У центрі стоїть ратуша, в якій колись розміщувався найвищий апеляційний суд для шляхти Малопольщі – Коронний трибунал.

Крім того, тут слід побачити й важливі релігійні споруди: Архікатедральний собор Святого Івана Хрестителя та Святого Івана Богослова. А під час прогулянки містом слід відвідати Домініканську базиліку – одну з найстаріших церков міста.

Краківська брама теж є визначною пам’яткою Любліна. Усередині є Музей історії міста. Допитливим туристам також варто звернути увагу на екскурсію Люблінським підземним маршрутом, який пролягає під багатоквартирними будинками Старого міста й Ринковою площею.

Мандрівникам також варто відвідати місцеві заклади й спробувати традиційні страви польської кухні.