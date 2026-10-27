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Travel Європа та світ Не Гданськ і не Краків: яке місто у Польщі відкрили для себе туристи
27 жовтня, 18:41
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Не Гданськ і не Краків: яке місто у Польщі відкрили для себе туристи

Юлія Турелик

Такі популярні міста, як Краків, Гданськ чи Вроцлав, роками приваблюють іноземних туристів, однак тепер їхню увагу привертає ще одне місто, яке тривалий час залишалося в тіні.

Йдеться про Люблін, куди потік відвідувачів постійно зростає, пише Interia Kobieta.

Чому Люблін приваблює туристів?

Із січня до червня 2026 року місто відвідало 1,35 мільйона людей, а це на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Туристи приїжджають у Люблін тепер на кілька днів, тож статистика поселення зросла аж на 56%.

Дорога до Любліна з Варшави займає 2 години, тож це чудова можливість відвідати нове місто на вихідні. Майже мільйон людей не обмежувалися лише містом, а й обирали інші локації у Люблінському воєводстві.

Що цікаво, серед іноземців найбільшою групою виявилися британці. Також серед туристів опинилися громадяни України, Ізраїлю, Італії та Німеччини. А ще Люблін захотіли відвідати туристи з ОАЕ, Китаю та США.

У місті добре збережена інфраструктура історичного центру, церкви й музеї, які дозволяють розслабитися на прогулянці.

Що подивитися у Любліні?

Туристам варто знайомство розпочати зі Старого міста, в якому розташовано багато важливих пам’яток. Тут варто побачити Коронний трибунал, Краківську браму, Гродзьку браму, Тринітарійську вежу та Люблінський архікатедральний собор.

Ринкова площа є центральним елементом Старого міста у Любліні. У центрі стоїть ратуша, в якій колись розміщувався найвищий апеляційний суд для шляхти Малопольщі – Коронний трибунал.

Крім того, тут слід побачити й важливі релігійні споруди: Архікатедральний собор Святого Івана Хрестителя та Святого Івана Богослова. А під час прогулянки містом слід відвідати Домініканську базиліку – одну з найстаріших церков міста.

Краківська брама теж є визначною пам’яткою Любліна. Усередині є Музей історії міста. Допитливим туристам також варто звернути увагу на екскурсію Люблінським підземним маршрутом, який пролягає під багатоквартирними будинками Старого міста й Ринковою площею.

Мандрівникам також варто відвідати місцеві заклади й спробувати традиційні страви польської кухні.