Не Париж і не Рим: 10 найспокійніших міст Європи, які варто відвідати у 2027 році

У новому рейтингу найспокійніших міст світу Європа посіла перше місце. До десятки потрапили аж три італійські локації, в яких туристам буде затишно і комфортно.

Згідно з дослідженням Avanti Travel Insurance, саме європейські напрямки посіли усі 10 місць у рейтингу для відвідування у 2027 році, пише Euronews.

Які міста світу найспокійніші?

До трійки потрапили Венеція, Лісабон та Амстердам. До десятки в рейтингу також увійшли інші популярні італійські міста – Мілан і Флоренція.

10 найспокійніших міст світу:

Венеція, Італія; Лісабон, Португалія; Амстердам, Нідерланди; Барселона, Іспанія; Брюссель, Бельгія; Афіни, Греція; Цюрих, Швейцарія; Мілан, Італія; Флоренція, Італія; Стокгольм, Швеція.

Якою є трійка лідерів?

Венеція в Італії

Саме Венеція посіла першу позицію. Тут понад 170 кілометрів вулиць без автомобілів, і лише тихі канали, історичні площі та цікаві локації. Це й дозволяє спокійно досліджувати венеціанську архітектуру й культуру.

І хоч Венеція постійно потерпає від туристів, саме віддалення від міських доріг та відсутність гулу машин додає особливої розкоші зранку, коли місто лише прокидається. Це один з найкращих способів познайомитися з колоритною локацією.

Лісабон у Португалії

Столиця Португалії має найменш завантажені дороги. Крім того, місто навіть має обмеження на нічні рейси в аеропорту. Лісабон — неймовірно красиве місто з безліччю архітектурних споруд з плитки. Туристи обожнюють спостерігати за культовими жовтими трамваями, а також прогулюватися набережною річки Тежу.

У місті є ще чимало парків, тож такі зелені зони дають достатньо простору для відпочинку та зміни локації. До своїх маршрутів мандрівникам радять додати сади Гюльбенкяна. Це місце ідеально підходить, щоб відновити сили й насолодитися мистецтвом чи культурою.

Амстердам у Нідерландах

Трійку лідерів замикає Амстердам, який має понад 30 кілометрів вулиць без автомобілів. Саме маршрути вздовж каналів дозволяють досліджувати місто в досить спокійному темпі. Тут радять ознайомитися з різними районами, в яких є безліч цікавих магазинів та затишних кафе.

Венеція, Лісабон та Амстердам можуть здаватися надто гамірними через велику кількість туристів, проте навіть у цих популярних містах є місця, де можна відпочити від метушні. Достатньо лише відійти від найвідоміших туристичних маршрутів й дослідити менш людні райони.