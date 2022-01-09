Не Буковелем єдиним: де в Україні покататися на лижах
Джерело:ДАРТ
Вирушити в гори – завжди хороша ідея, тим паче взимку. Очевидно, що для подорожі найчастіше обирають гірськолижні курорти.
Так, в Державному агентстві розвитку туризму підготували добірку найкращих локацій України, де можна не лише покататися на лижах, а й просто помилуватися мальовничими пейзажами та насолодитися карпатським повітрям.
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ДАРТ виділив 8 гірськолижних курортів України, які варто відвідати
- Буковель, Івано-Франківська область;
- Драгобрат, Закарпаття;
- Славське, Львівська область;
- Пилипець, Закарпатська область;
- Красія, Закарпаття;
- Плай, Львівщина;
- Водяники, Черкаська область;
- Мигово, Чернівецька область.
Всі вони пропонують туристам безліч трас, трамплінів, підіймачів та розвинену інфраструктуру – спа-центри, сауни, басейни та кафе й ресторани.
Детальніше про кожен гірськолижний курорт:
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Буковель
Безперечно, перше місце у добірці найкращих гірськолижних курортів України посідає Буковель, який ще називають "українською Швейцарією". На курорті 62 траси загальною протяжністю 65 кілометрів та 16 підіймачів, з яких 15 крісельних і 1 бугельний.
Гірськолижний курорт Буковель / Фото bukovel.com
Для тих, хто не дуже полюбляють лижі, тут є безліч інших розваг – катання лісовими стежками на запряжених сибірськими хаскі нартах, або снігоходом чи квадроциклом по вершинах Карпат, відвідування контактного зоопарку в комплексі Гуцул Ленд тощо.
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Драгобрат
Це одне з найбільш важкодоступних місць: потрібно спочатку доїхати до Ясіні, а потім піднятися на гору 17 кілометрів на сам Драгобрат, що може зробити не будь-який транспорт. Саме тому цей курорт вважається найвищим в Україні – він розташований на висоті 1400 метрів.
Для туристів тут облаштовано:
- 9 трас загальною протяжністю 10 кілометрів. Одна з них проста, для дітей і новачків, 5 – середньої складності та 3 складних, для професійних спортсменів
- 11 підіймачів, з яких 2 крісельних і 9 бугельних
Найвисокогірніший курорт України / Фото skelia.good-traditions.com
Крім того, курорт популярний своїми фристайл-трасами світового значення.
Родзинкою Драгобрату є те, що сніг тут з'являється найпершим і лежить найдовше.
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Славське
Цей відомий курорт у Львівській області має велику популярність, оскільки сюди активно курсує залізничний транспорт. Не рідко, Славське називають альтернативою Буковелю.
У Славському 11 трас різного рівня складності загальною протяжністю 22 кілометри. Основні траси курорту обладнані на схилах гір Тростян, Погар, Високий Верх, Кремень і Менчил.
Славське / Фото Василь Онаць
Також на курорті функціонує найдовший крісельний витяг України, довжина якого досягає 2 700 метрів.
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Пилипець
Пилипець – мальовниче село в районі полонини Боржава, що розташоване на висоті 700 метрів над рівнем моря. У засніжену пору року воно перетворюється на гірськолижний курорт, куди з'їжджаються поціновувачі зимового відпочинку, адже саме тут розкинулися найдовші траси України. Протяжність 8-ми місцевих гірськолижних трас – 20 кілометрів.
На цьому курорті добре розвинена інфраструктура: безліч ресторанчиків з автентичною кухнею, катання на снігоходах, квадроциклах, санчатах або на запряжених кіньми санях.
Гірськолижний курорт Пилипець / Фото zaktour.gov.ua
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Красія
Гірськолижний комплекс, що на схилі однойменної гори в селі Вишка, підходить як для спортсменів, так і для сімей з дітьми. Слід зауважити, що навіть у розпал сезону на Красії немає великих натовпів туристів, оскільки це місце не таке популярне, як багато інших в Україні.
До ваших послуг:
- 4 траси, з них 2 "сині" для новачків, одна "червона" для досвідчених спортсменів і одна основна – найдовша в Україні протяжністю 3,5 кілометра, з різними ділянками складності
- 6 підіймачів, з яких 3 крісельних, 2 бугельних і один мультиліфт
Цей курорт ідеально підходить для новачків – їм точно буде комфортно вдосконалювати свої навички.
Де покататися в Україні на лижах / Фото travelua.com.ua
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Плай
В останні роки цей гірськолижний комплекс активно розвивається і набирає дедалі більшої популярності. Плай розташований в самому центрі Карпатських гір, на висоті 600 метрів над рівнем моря.
Відносно молодий курорт налічує 6 спусків довжиною до 12,5 кілометрів. До слова, верхні траси крутіші та розраховані на досвідчених спортсменів, а внизу розташовані пологі схили, здебільшого для новачків.
Гірськолижний курорт Плай / Фото tripadvisor.com
Також на території Плаю є музей Бойківської та Гуцульської культур. Тож, можете зайнятися не лише активним відпочинком, а й культурним.
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Водяники
Це доволі молодий курорт, тому оснащений найсучаснішим обладнанням і сніговими гарматами. Для відпочинку є 3 гірські траси загальною протяжністю 2 кілометри, бугельні та крісельні витяги, лижна школа та прокат спорядження. Крім того, у Водяниках є трампліни та траса для сноубордингу.
Гірськолижний курорт Водяники / Фото alex_ber
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Мигово
Цей курорт полюблять ті, хто хоче спокійного розміреного відпочинку для сім'ї з дітьми.
- 4 гірськолижні траси, одна з яких оснащена спеціально для сноубордистів
- Загальна довжина трас – близько 3,5 кілометра
Тут можна знайти навіть траси міжнародного значення та сертифіковані маршрути для міжнародних змагань.
Мигово / Фото migovo.com.ua
Тож обирайте, який вам більше до вподоби!