Не Нью-Йорк: яке місто у США варто побачити туристам у 2026 році

Коли мова заходить про подорож до США, багато туристів насамперед згадують Нью-Йорк. Однак звання найкращого великого міста країни вже десятий рік поспіль утримує зовсім не він.

Йдеться про Чикаго, яке знову стало фаворитом мандрівників, пише Express. Чикого вперше здобуло це визнання у 2017 році й відтоді щороку залишається на першому місці.

Чим вражає туристів Чикаго?

Місто кожного року розвивається й пропонує туристам нові враження. Президентка туристичної організації Choose Chicago відзначила роботу працівників туристичної галузі, шеф-кухарів, митців, музикантів, підприємців і культових діячів, які допомагають створювати особливу атмосферу Чикаго.



Чикаго вважають найкращим містом США / Фото Pexels

За її словами, місто постійно розвивається й знаходить нові способи зацікавити відвідувачів.

Чикаго приваблює мандрівників своєю архітектурою, відомими музеями, гастрономічними закладами та розвиненою культурою пивоваріння. Щоб побачити усі найцікавіші місця, туристам може знадобитися не одна поїздка.

Протягом 10 років поспіль мандрівники визнають те, що чиказькі жителі вже знають: немає місця, подібного до нашого міста. Ця визначна подія є свідченням усього, що може запропонувати Чикаго, і все наше місто може святкувати це з гордістю,

– додав мер Чикаго Брендон Джонсон.

Та попри те, що Нью-Йорк, який часто вважають головним туристичним центром США, цього разу не потрапив навіть до трійки лідерів. Він посів четверте місце, тоді як Сан-Франциско опинився на другій сходинці, а Бостон – на третій.