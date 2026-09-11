Щоб переночувати у цьому готелі, туристи кілька днів долають льодовики та засніжені схили

Уявіть місце, де за вікном замість міських вулиць – льодовики, а звичайна ночівля починається з кількаденного сходження в гори. Саме так виглядає подорож до притулку, розташованого на висоті 4554 метри в італійських Альпах.

Про власний досвід сходження до одного з найекстремальніших гірських притулків Європи розповів Стюарт Батлер для BBC. Щоб переночувати в Rifugio Capanna Regina Margherita, йому довелося подолати льодовик, засніжені схили та піднятися на висоту 4554 метри.

Чому притулок назвали на честь королеви?

Rifugio Capanna Regina Margherita розташований у масиві Монте-Роза, просто на альпійському кордоні між Італією та Швейцарією. Притулок стоїть на вершині Пунта-Гніфетті, або ж Signalkuppe (німецька назва цієї ж вершини). Свою назву він отримав на честь королеви Італії Маргарити Савойської.

У 1893 році вона особисто піднялася сюди на відкриття притулку та залишилася ночувати на вершині. Понад 130 років потому будівля досі працює як гірський притулок і науковий центр. Щороку цей складний маршрут долають близько 30 тисяч туристів, а приблизно 4 тисячі з них залишаються тут на ніч.

Як дістатися до найвищої ночівлі Європи?

Більшість туристів обирають триденний маршрут із місцевим гідом. Підйом починається в Аланья-Вальсезії, звідки канатними дорогами мандрівники дістаються Пунта-Індрен на висоті 3275 метрів. Перший день присвячений акліматизації. Група проходить до Rifugio Città di Mantova на висоті 3498 метрів, де ночує перед основним підйомом.

Як виглядає Rifugio Capanna Regina Margherita / інстаграм casanova.jessica6

Наступного ранку туристи вирушають через льодовик. Вони використовують скоби та мотузки, щоб безпечно пройти ділянки з льодовиковими щілинами. Далі маршрут веде через засніжені схили та хребти до вершини. Різкий набір висоти може спричинити запаморочення, головний біль або нудоту, тому акліматизація є важливою частиною маршруту.

Як живуть люди на висоті 4554 метрів?

Зовні притулок являє собою вузьку триповерхову металеву будівлю на краю вершини. Всередині розташовані їдальня та спальні місця гуртожиткового типу. Влітку тут можуть одночасно перебувати до 70 людей. Умови прості: туристи сплять разом із сімома або вісьмома людьми, користуються двома туалетами, а душу немає. Проте у притулку можна придбати їжу та напої.

Туристи ночують у спільних кімнатах / фото Стюарта Батлера



Найвищий притулок Європи / фото TripAdvisor

Погода на такій висоті може бути суворою. Під час сильного шторму будівля тремтить, а через негоду вертольоти не можуть доставляти запаси, через що притулок іноді залишається відрізаним від зовнішнього світу. Rifugio Capanna Regina Margherita працює із середини червня до початку вересня. Для сходження потрібні зимовий одяг, міцні гірські черевики та скоби. Попри складний маршрут і прості умови, притулок щороку збирає людей із різних країн.