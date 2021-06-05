Найвищий будинок світу і не тільки: чим зможе здивувати Дубаї

Дубаї – найбільший мегаполіс Близького Сходу. На території цього емірату зібрані всі чудеса сучасності, які тільки можна уявити.

Тільки в Дубаї затишний світ старого міста так гармонійно контрастує з розкішними хмарочосами. Зараз це один з найбільших туристичних центрів світу, адже залишається відкритим для туристів у час пандемії.

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Тож якщо ви досі не визначились з місцем відпочинку, рекомендуємо звернути увагу на Дубаї. Своїм путівником цікавих локацій ділиться співавтор і режисер тревел-шоу "Орел&Решка" Женя Синельников. Про те, що обов'язково варто побачити, розповідаємо далі.

Бурдж-Халіфа – найвищий будинок світі!



Бурдж-Халіфа, Дубаї / Фото Новий канал

Висота цієї будівлі з найбільшою кількістю поверхів складає 828 метрів. Бурдж-Халіфа – це ключова споруда ділового центру в Дубаї. Всередині розміщені готель, квартири, офіси та кілька оглядових майданчиків, з яких відкривається дивовижний вид на місто. З висоти 163 поверхів ви також зможете побачити ще одне чудо Дубаю – співочі фонтани.

Цю будівлю обов'язково треба побачити. Як і співочі фонтани, що розташований біля підніжжя хмарочоса,

– поділився Женя Синельников у "Люкс Подкасті".

Дубайський монорельс – лінія, що з'єднує острів з материком

Монорейки розташовані на штучно створеному острові Пальма Джумейра в Дубаї. Потяги ходять від початку острова до його крайньої точки, де можна побачити готель Atlantis The Palm. Довжина лінії монорельс – 5,45 кілометра. У мережі також реалізовано механізм руху поїздів без машиністів.



Дубайський монорельс / Фото Новий канал

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Пустеля

Об'єднані Арабські Емірати розташовані в пустелі на Близькому Сході. Тому не варто втрачати можливість відвідати піщані джунглі. Вам точно не буде нудно, адже тут можна знайти багато розваг: катання на позашляховиках або верблюдах, сендбордінг (спуск на дошці з піщаної дюни) чи сафарі.



Пустеля ОАЕ / Фото Новий канал

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