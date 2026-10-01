Сезон наближається: чому тисячі туристів з'їжджаються до Назаре у Португалії

Поки восени більшість приморських курортів йдуть на паузу до весни, містечко Назаре у Португалії приваблює тисячі туристів. Усе завдяки найвидовищному природному явищу у світі, яке хочуть побачити чимало людей.

Назаре розташований в центральній Португалії, приблизно за 120 кілометрів від Лісабона, пише Interia Kobieta. Це типове рибальське село з човнами і сушеною рибою в кіосках – місцевим делікатесом.

Однак туристи сюди їдуть не за цим. В осінньо-зимову пору вони приїжджають побачити хвилі в океані, які досягають висоти багатоповерхових будівель.

Що відбувається з хвилями в Назаре?

У цьому місті потужні хвилі розбиваються об берег і омивають пляж Прайя-ду-Норте. Вони досягають висоти від 12 до 30 метрів, тож саме тут вважаються найбільшими у світі.

Насправді видовище справді вражаюче, бо тут гігантські океанські маси з ревом розбиваються об берег, і виглядає це наче з фільмів про катастрофи.

Кожного року Назаре стає меккою для серферів. У 2020 році рекордсменом став Себастьян Штойдтнер з Німеччини, який подолав 26-метрову хвилю.

Як виглядають хвилі у Назаре: дивіться відео

Феномен Назаре є результатом конфігурації морського дна, а точніше, він пов’язаний з підводною ущеленою довжиною понад 200 кілометрів та глибиною 5 кілометрів.

Течії, що протікають через неї, поєднуються з хвилями, що виникають від вітрів, типових для точки, де Атлантика зустрічається з континентом. А ще в осінній та зимовий періоди є сезонні шторми, через які з’являються величезні хвилі.

Сезон таких гігантських хвиль починається із появою зимових штормів в Атлантиці, тому туристи сюди з’їжджаються з жовтня по березень. Найбільший пік припадає на листопад – лютий.

Проте рекордні хвилі тут з’являються не щодня. Напередодні поїздки краще простежити прогнози погоди чи переглянути місцеві веб-камери.