Діяльність українських тревел-блогерів часто неооцінена, адже їхній внесок у розвиток рідного туризму – величезний. Це самі ті мандрівники, які показують Україну не просто красивою, а несподіваною чи навіть приголомшливою.

До Дня Незалежності 24 Канал, посилаючись на "Медіакритику", розповідає про найпопулярніших тревел-блогерів, які популяризують подорожі Україною на ютубі.

На яких українських тревел-блогерів варто підписатися?

Макс Узол та Оля Манько

Нещодавно ютуб-каналу Макса та Олі виповнилося 5 років. У минулому журналісти, а тепер – одні з найвідоміших тревел-блогерів України, вони не просто знімають відео про подорожі. А розповідають, як цінувати своє, показуючи це власним прикладом.

Мандрівка Тернопільщиною: відео

Дуже багато людей не знають своїх міст, сіл, районів, областей, і ми, вивчаючи Україну, допомагаємо людям теж вивчати її. Насправді наші відео дуже сильно змінюють не лише погляди українців, а й їхні життя. Я пам'ятаю, ми знімали Верховину минулого разу, познайомились з парою, яка сказала, що подивилась наше відео про Верховину і вирішила туди переїхати,

– розповіла пара в інтерв'ю 24 Каналу.

У своїх відео мандрівники показують як популярні місця, так і маловідомі, про які часто знають лише самі місцеві. Так блогери показали українцям кар'єр фантастичного бірюзового кольору на Житомирщині, єдине місто на воді в Україні – Вилкове та історичну перлину Тернопільщини – містечко Кременець. А нещодавно тревел-блогери презентували свою книгу "Відчуй Україну" як підсумок 5-річних мандрів.

Міша Кацурін та Антон Птушкін

Антона Птушкіна знають як тревел-блогера вже давно, адже до початку повномаштабного вторгнення він знімав відео про мандрівки, які збирали в середньому 20 – 30 мільйонів переглядів на ютубі. Щоправда, це були подорожі не Україною, а світом.

Гастроподорож Буковиною: відео

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Антон Птушкін "взяв паузу", аж поки не почав мандрувати Україною з Мішею Кацуріним. Це відомий ресторатор і фуд-блогер, який знімає відео про гастроподорожі.

Мене звати Міша. Я подорожую, досліджую далеку їжу та відкриваю ресторани. Зі мною часто літає мій друг Антон. Наші подорожі ми викладаємо на цьому каналі,

– вказано в описі ютуб-каналу.

Блогери шукають традиційні страви, сімейні рецепти та спілкуються з відомими рестораторами, відкриваючи глядачам певні кулінарні секрети. Їхні відео про їжу Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Закарпаття, Полтавщини та інші місць зібрали мільйони переглядів.

Дмитро Комаров

Журналіст і мандрівник, який відомий як автор та ведучий телешоу "Світ навиворіт". Багато років Комаров подорожував найвіддаленішими куточками світу, але повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Тревел-блогер призупинив свою діяльність і почав фіксувати наслідки загарбницьких дій росіян, зокрема на Київщині, Чернігівщині, в деокупованій частині Харківщини тощо.

Мандрівка Карпатами: відео

Зараз Дмитро Комаров продовжує знімати сюжети про сучасні реалії українців, а водночас публікує відео зі своїх мандрів Україною. Наприклад, на його ютуб-каналі з'явилися випуски про 7 карпатських вершин, гуцульське весілля, озеро Світязь тощо.