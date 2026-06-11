Рай для інтровертів: експерти назвали 5 найспокійніших пляжів світу

Парадоксально, але все ще є пляжі, де можна відпочити без надмірного галасу та натовпів. І саме про такі ми розповімо далі. Вони однозначно припадуть до душі тим, хто дійсно прагне перезавантажитись під час літньої відпустки.

Аналітики JB.com поділились результатами свіжого дослідження з порталом Travel + Leisure. Воно пролило світло на куточки нашої планети, де можна усамітнитись та відпочити від галасливих мегаполісів.

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На яких пляжах можна відпочити від галасу мегаполісів?

Очолив цей екзотичний рейтинг острів Мінікой (Minicoy Island). Цей затишний куточок суші заховався в Аравійському морі біля південно-західного узбережжя Індії та входить до складу архіпелагу Лакшадвіп. Своєю неймовірною тишею та безлюдністю острів завдячує суворій дозвільній системі, яка обмежує кількість відвідувачів, а також виснажливій 18-годинній подорожі на човні, що миттєво відлякує випадкових туристів.

Як виглядає острів Мінікой з повітря: дивіться відео

Найспокійніші пляжі винагороджують тих мандрівників, які готові проміняти зручність на самотність. 45-хвилинний похід або прогулянка на човні – це не покарання. Це фільтр. Люди, які докладають зусиль, – це ті, хто дійсно хоче там бути. Ось чому ці пляжі відчуваються інакше. Не тому, що пісок там біліший чи вода прозоріша. Подорож уже відсіяла всіх, хто не ставився до цього досвіду серйозно. Те, що залишилося, – це пляж, повний людей, які насправді його цінують,

– аналітик з подорожей компанії JB.com.

Попри свою віддаленість, Мінікой не є абсолютною таємницею для світу. Щомісяця цей острів шукають в інтернеті близько 78 000 людей, а на популярній платформі Tripadvisor мандрівники залишили понад 80 відгуків, оцінивши локацію на вражаючі 4,9 бала з 5 можливих. При цьому тут є лише чотири варіанти житла для ночівлі, що гарантує відсутність натовпів. За даними Адміністрації союзної території Лакшадвіп, окрім класичного каякінгу та снорклінгу, гості острова можуть піднятися на величний маяк, побудований ще у 1885 році, або влаштувати незабутню поїздку крізь густі кокосові гаї.

Зверніть увагу! Для відвідування острова Мінікой діє спеціальна дозвільна система, тому планувати подорож варто заздалегідь.

Білосніжні пейзажі Австралії та інші лідери рейтингу

Срібну медаль у списку найтихіших куточків планети виборов знаменитий пляж Вайтхейвен (Whitehaven Beach) в Австралії, розташований на території Національного парку островів Вітсанді біля узбережжя Квінсленду. Дістатися сюди можна лише на човні або гідролітаку. Тут ви не знайдете ресторанів, галасливих барів чи пляжних клубів – лише кришталево чисту воду та унікальний білий пісок, який на 98 відсотків складається з чистого кремнезему.

Пляж Вайтхейвен розташований на території Нацпарку островів Вітсанді: дивіться відео

Третю позицію посіла мальовнича бухта Кала Голорітце (Cala Goloritze) в Італії, четверте місце дісталося прихованому пляжу Пас'яча (Pasjaca Beach) в Хорватії, а замикає топ-5 сонячний пляж Теколоте (Playa Tecolote) в Мексиці.

Якщо ви давно мріяли про відпочинок, де ваші думки не перебиватиме шум цивілізації, ці заповідні куточки створені саме для вас. Наважтеся на складний шлях, адже справжня краса відкривається лише тим, хто готовий долати перешкоди заради своєї мрії!

Унікальні куточки планети для усамітненого відпочинку

Для тих, хто шукає не просто тишу, а й бездоганну екологічність, світові рейтинги пропонують локації з кришталевою водою та унікальною фауною. Зокрема, лідером серед найчистіших узбереж планети став мексиканський острів Ісла Пасьон, а в Європі першість утримує знаменитий рожевий пляж Елафонісі на Криті. Дізнатися більше про ці та інші заповідні куточки можна у добірці про найчистіші пляжі світу.

Якщо ж ви плануєте подорож, де краса природи поєднується з повним перезавантаженням, зверніть увагу на такі дивовижні узбережжя: