Де шукати щастя: названо найкращі місця для відпочинку у світі

Відпустка завжди асоціюється у нас з приємними емоціями. Сонячна погода, прогулянки, доступ до природи й смачна їжа роблять подорож особливою. Та серед всіх місць для відпочинку є й такі, які роблять нас щасливими.

До найщасливіших місць увійшли європейські напрямки, які визначили в межах дослідження Holiday Happiness Index пише BookRetreats.

Які є найщасливіші напрямки для відпочинку?

Лісабон, Португалія

Перше місце у рейтингу посів Лісабон. Компактне планування та зручні для прогулянок вулиці дозволяють багато пересуватися пішки. А особливою перевагою португальської столиці є приблизно 2800 сонячних годин на рік. Крім того, тут є швидкий доступ до пляжів та зелених зон.

Гельсінкі, Фінляндія

Фінляндія неодноразово очолювала рейтинги найщасливіших країн світу. Гельсінки вирізняються великою кількістю зелених зон. Парки й дерева тут є частиною міського простору, тому місто чудово підходить для прогулянок. А ще тут спокійна атмосфера, безпечні вулиці й добре розвинута транспортна система.

Афіни, Греція

У грецькій столиці поєднується сонячний клімат, історичні пам’ятки й можливості для піших прогулянок. За рік тут налічується понад 2700 сонячних годин.

Афіни визнані найбільш зручним для піших прогулянок напрямком. До відомих пам’яток можна дістатися пішки, зокрема до Афінського Акрополя, Храму Зевса Олімпійського та Панафінейського стадіону.

Единбург, Шотландія

Столиця Шотландії отримала високі оцінки завдяки доступності зелених зон – у місті є аж 144 парки. Серед місцевих локацій для відпочинку – Королівський ботанічний сад й значна кількість пам’яток для туристів.

Мадрид, Іспанія

Іспанська столиця приваблює туристів своєю гастрономією. У центральній частині міста розташовані такі туристичні місця як Пласа-Майор, ринок Сан-Мігель і Королівський палац.

Відень, Австрія

Одне з головних культурних міст Європи. У 2024 році австрійську столицю назвали найкомфортнішим для життя містом світу. Відень чудово підходить для того, щоб досліджувати місто пішки, а популярні пам’ятки розташовані відносно недалеко.

Будапешт, Угорщина

Центральні райони Угорщини приваблюють мальовничими вулицями й великою кількістю популярних пам’яток, що неподалік розташовані одна від одної. Одна з головних туристичних локацій міста – термальні купальні Сечені, які належать до найбільших пам’яток Будапешта.

Осло, Норвегія

Осло відомий високою якістю життя, а одним з ключових факторів для рейтингу стала близькість до природи. В Осло обов'язково варто відвідати парк скульптур Вігеланда та величну фортецю Акерсхус.

Вільнюс, Литва

Литовська столиця поєднує велику кількість зелених зон, тому це місто зручний варіант для міської подорожі. Перевагою Вільнюса є й те, що туристи тут можуть побачити багато пам’яток безкоштовно.