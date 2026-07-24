За сезон вже врятували 44 людини: яка локація у Запоріжжі є найнебезпечнішою для купання

Спека змушує дедалі більше людей шукати прохолоду біля водойм. Рятувальники розповіли, яке конкретне місце у Запоріжжі становить найбільшу загрозу для туристів.

Під час купального сезону працівники Запорізької міської рятувально-водолазної служби регулярно виїжджають на порятунок людей. Лише від початку цього сезону вони врятували 44 людини, серед яких 21 дитина. Водночас фахівці наголошують: більшості небезпечних ситуацій можна було б уникнути, якби відпочивальники дотримувалися елементарних правил безпеки, повідомляє Запорізька міська рада.

Чому у Запоріжжі збільшилась кількість небезпечних ситуацій на воді?

За словами заступника начальника Запорізької міської рятувально-водолазної служби Сергія Калюжного, останніми роками люди стали значно легковажніше ставитися до власної безпеки. Крім того, ситуацію ускладнили зміни русла Дніпра після підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС.

Рятувальники постійно проводять інформаційні кампанії та закликають мешканців купатися лише на спеціально обладнаних пляжах, де працюють рятувальні пости і здійснюється контроль за відпочивальниками.

Яка локація є однією з найнебезпечніших для купання?

Однією з найпроблемніших локацій залишається острів Байда. У першій половині дня через низький рівень води люди без труднощів дістаються туди пішки. Однак уже ближче до вечора вода піднімається, і повернутися назад без допомоги рятувальників вони часто не можуть.



Острів Байда є небезпечним для відпочинку / фото Valeryzka

Як розповів Сергій Калюжний, одного разу фахівцям двічі за день довелося виїжджати на допомогу одній і тій самій родині. Після першого порятунку з людьми провели профілактичну бесіду, однак це не завадило їм знову потрапити у небезпечну ситуацію. Ще однією небезпечною ділянкою рятувальники називають пляжі, розташовані нижче за течією від греблі Дніпровської ГЕС. Після 18:00 течія там стає значно сильнішою, що суттєво збільшує ризик для тих, хто заходить у воду.

Які обмеження діють під час воєнного стану?

Цього року на Правобережному пляжі вже стався смертельний випадок. Під час стрибків із причалу біля греблі загинув 13-річний хлопець. За словами рятувальників, друзі дитини не одразу звернулися по допомогу до дорослих, через що було втрачено дорогоцінний час.

Крім природних ризиків, у Запорізькій області продовжують діяти обмеження, запроваджені на період воєнного стану. Згідно з рішенням Ради оборони області, у регіоні заборонено відвідувати місця масового відпочинку біля водойм, купатися, пірнати та користуватися будь-якими плавзасобами. Рятувальники наголошують, що дотримання цих правил може врятувати життя та допоможе уникнути трагічних наслідків.