Наймолодший у світі пілот здійснив навколосвітню подорож: він облетів земну кулю за 44 дні

18-річний Тревіс Ладлоу став наймолодшим пілотом одноосібного одномоторного літака, який здійснив навколосвітню подорож. Він здолав понад 40 тисяч кілометрів, відвідав 9 країн та завершив пригоду за 44 дні.

До мандрівки Тревіс готувався ще з минулого року. Але пандемія стала на заваді до реалізації цієї мрії.

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Навколо світу за 44 дні

Уродженець Великої Британії, Тревіс Ладлоу, нещодавно побив світовий рекорд – він здійснив найшвидшу навколосвітню подорож. Фіналізував маршрут у Нідерландах 12 липня.

Крім того, він ще й на 13 днів молодший від свого попередника. Ним був Мейсон Ендрюс із Луїзіани, який здійснив свій рейс у 2018 році.

Тревіс керував літаком Cessna 172R 2001 року. На ньому хлопець пролетів над Європою, Росією, Америкою, Канадою, Гренландією та Ісландією. Загалом у маршруті було 9 країн, в яких він здійснив 60 зупинок.

Впродовж 44 днів юний пілот жив автономно – сам піклувався про їжу та режим сну-відпочинку, знаходив варіанти подолання труднощів на шляху. Але він мав Еллі...

Попри свій доволі юний вік, у Тревіса вже є певний досвід польотів. Вперше за штурвал він сів у 12 років, а в 14 – став наймолодшим планеристом у Великій Британії.