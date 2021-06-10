В Єгипті можна побачити не тільки піраміди: як виглядає наймальовничіша оаза в пустелі

Сива – найзахідніша із 5 оаз Єгипту. Це райське місце в самісінькому серці Лівійської пустелі. На відміну від решти таких місцин в Єгипті, тут є кілька великих солених озер. Їхні розміри змінюються протягом року.

Оаза розташована на 18,3 метра нижче рівня моря. Повз неї раніше проходив старий караванний шлях, який нині перетворили на трасу.

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Як дістатися до райського куточка

Оаза Сива розташована лише за 50 кілометрів на схід від лівійського кордону та за 560 кілометрів від Каїру. Впродовж останніх кількох років вона стала однією з найпопулярніших туристичних локацій.

Дорогу тут створили у 1984 році, тому дістатися до оази тепер можна з екскурсійними групами або ж на орендованому авто.

На локації відео та знімки виходять неймовірні.

До оази активно їдуть туристи заради контенту: відео

Цікаві факти про оазу