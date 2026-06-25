У Польщі обрали найкращий пляж 2026 року: яка локація перемогла багаторічного лідера

У щорічному рейтингу популярних морських курортів у 2026 році відбулася зміна лідера. Багаторічний фаворит поступився першою сходинкою за результатами голосування тисяч інтернет-користувачів.

Польські туристи визначили найкращі морські курорти країни. За результатами щорічного рейтингу журналу Travelist, який складають на основі голосування інтернет-користувачів, у 2026 році змінився багаторічний лідер, повідомляє Polska Agencia Prasowa. Водночас організатори також назвали переможців у кількох окремих категоріях.

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Який курорт вперше змістив багаторічного лідера рейтингу?

Після 12 років безперервного домінування Свіноуйсьця перше місце в рейтингу польських пляжів журналу Travelist посіла Устка. Переможця визначили за результатами голосування тисяч інтернет-користувачів. У 2026 році Устка набрала 15,9% усіх голосів і вперше здобула титул "Пляж року".

Як виглядає пляж Устка: дивитись відео

Організатори рейтингу зазначають, що успіх курорту забезпечило поєднання розвиненої інфраструктури та природних переваг. Відпочивальників приваблюють як східний пляж із набережною, історія якої сягає 19 століття, так і спокійніші ділянки західної частини курорту для тих, хто шукає відпочинку ближче до природи.

Друге місце посіло Свіноуйсьце, яке отримало 13,8% голосів. Курорт залишався лідером рейтингу протягом 12 попередніх років. Його головними перевагами називають широкий піщаний пляж із пологим входом у воду та розвинену інфраструктуру. Крім того, Свіноуйсьце потрапило до числа найкращих у всіх п'яти категоріях рейтингу.

Пляж Свіноуйсьце / фото TripAdvisor

Третю сходинку посіло Дзвіжино у гміні Колобжег із результатом 7,9% голосів. Курорт розташований між Балтійським морем та озером Реско-Пшиморське, що дозволяє поєднувати пляжний відпочинок із водними видами спорту, прогулянками та велосипедними маршрутами. Широкий пляж, відокремлений від суші смугою дюн і сосновим лісом, особливо приваблює любителів природи.

Пляж Дзвіжино у гміні Колобжег / фото TripAdvisor

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Також у межах рейтингу визначили переможців у спеціальних категоріях. Найкращим пляжем для активного відпочинку стало Свіноуйсьце, для сімейного відпочинку Устка. Найкрасивішим "інстапляжем" визнали пляж на Хелі, найжвавішим пляж у Колобжезі, а титул найатмосфернішого дикого пляжу отримало Мікошево.