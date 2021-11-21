Найкращі світлини української природи: обрали переможців конкурсу "Вікі любить землю 2021"

Фотоконкурс "Вікі любить Землю-2021" обрав найкращі світлини природи України. Учасники міжнародного конкурсу надсилають знімки національних парків, заповідників та просто гарної природи.

У переможцях – 10 фотомитців. Їх роботи представляють різні заповідні території з неймовірними пейзажами України.

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"Вікі любить Землю 2021" обрала переможців з України

Цьогоріч фотографи з України були одними з найактивніших. 330 українців надіслали понад 11 тисяч своїх знімків. Більше завантажили лише конкурсанти з Німеччини – понад 13 тисяч.

Так, за кількістю завантажених світлин – Україна на другому місці серед 34 країн-учасниць.

У десятку увійшли світлини, зроблені у різних областях: Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Запорізькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській та Київській.

10 найкращих фото України / "Вікі любить Землю 2021"