Найкращі світлини української природи: обрали переможців конкурсу "Вікі любить землю 2021"
Джерело:Вікі любить Землю
Фотоконкурс "Вікі любить Землю-2021" обрав найкращі світлини природи України. Учасники міжнародного конкурсу надсилають знімки національних парків, заповідників та просто гарної природи.
У переможцях – 10 фотомитців. Їх роботи представляють різні заповідні території з неймовірними пейзажами України.
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"Вікі любить Землю 2021" обрала переможців з України
Цьогоріч фотографи з України були одними з найактивніших. 330 українців надіслали понад 11 тисяч своїх знімків. Більше завантажили лише конкурсанти з Німеччини – понад 13 тисяч.
Так, за кількістю завантажених світлин – Україна на другому місці серед 34 країн-учасниць.
У десятку увійшли світлини, зроблені у різних областях: Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій, Запорізькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській та Київській.
10 найкращих фото України / "Вікі любить Землю 2021"
Що таке "Вікі любить Землю"Це фотоконкурс, присвячений пам'яткам природи України. Головна його мета – створити під вільною ліцензією якомога повнішу базу фотографій пам'яток природи на території України для ілюстрування Wikipedia чи інших проєктів.
Також це частина міжнародного конкурсу Wiki Loves Earth, започаткованого в Україні у 2013. Відтоді вдалося зафіксувати на фото понад 4 000 українських об'єктів, у Вікісховище завантажили понад 110 000 світлин.