Найкращі пляжі на будь-який смак: рейтинг від блогерів

Відпочинок вже не за горами. Тому потрібно планувати відпустку, попри пандемію коронавірусу.

Журналісти поспілкувалися з мандрівниками Яриною та Володимиром, які ведуть канал "Двоколісні хроніки". Вони сказали які мальовничі пляжі у різних куточках планети варто відвідати насамперед.

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Австралія

У найбільшому місті держави Сіднеї є пляжі "з картинки" – білосніжний пісок і прозора вода. А море – дуже тепле, особливо з грудня по лютий.

Туди їдуть прихильники водного спорту: катаються на серфі, сапах та кайтсерфах.

Австралійський пляж \ Photo by Julia Hammond on Unsplash

Італія

Найбільше озеро в Італії Гарда розташоване біля Альп. Там прекрасні краєвиди і навколо розвинута курортна інфраструктура – невеликі сімейні готелі, ресторани місцевої кухні та розваги для дітей.



Озеро в Італії \ Photo by Louis Tripp on Unsplash

Тайланд

Пляж Ko Bulon Le як і однойменний острів сподобається прихильникам екотуризму. Поблизу немає облаштованої інфраструктури – розваг, готелів чи шумних ресторанів.



Відпочинок у Тайланді \ Photo by Il Vagabiondo on Unsplash

Навіть світло на острові доступне лише протягом кількох годин на день. Немає й обмінників чи супермаркетів, де можна купити їжу – все доведеться взяти з собою. А зупинитися мандрівники зможуть у екобунгало.

Хорватія

Пляжі у містечку Нін чудово зроблені для відпочинку з дітьми та віндсерфінгу. Все ж доведеться самостійно подбати про парасольку від сонця – на відкритій території ніде сховатися в тінь.



Відпочинок у Хорватії з дітьми \ Фото Двоколісні Хроніки

Албанія

Пляж Himare зроблений для тих, хто любить пірнати і займається снорклінгом. Тут до моря веде різкий спуск і одразу дуже глибоко. Тому мандрівникам з дітьми треба бути обережними. А ще пляж повністю вкритий галькою.



Відпочинок біля моря в Албанії \ Фото gettyimages