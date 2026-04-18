Можуть бути смертельно небезпечними: які місця світу є найгіршими для дайвінгу та чому

Дайвінг відкриває для мандрівників два абсолютно різні світи: одні занурення ведуть до найкрасивіших коралових рифів і унікальних підводних екосистем, інші ж випробовують навіть найдосвідченіших дайверів. У нашій статті розповідаємо про такі місця.

Дайвінг давно перестав бути просто хобі, для багатьох це головна причина подорожей. У різних куточках світу є місця, де підводний світ настільки вражає, що приваблює навіть досвідчених дайверів з усього світу. З посиланням на BBC, розповідаємо про найкращі локації для дайвінгу.

Які місця у світі вважаються найкращими для дайвінгу?

Фіджі – один із найвідоміших у світі дайвінг-напрямків завдяки неймовірно яскравим кораловим рифам. Тут теплі води, висока біорізноманітність і так звані "сади м'яких коралів", які роблять підводні занурення особливо видовищними.

Баха-Каліфорнія Сур – регіон, який працює як природний "коридор міграцій" морських тварин. У різні сезони тут можна побачити китових акул, скатів-мобул, морських левів і навіть почути спів горбатих китів під водою.

Французька Полінезія – легендарна локація для зустрічей з акулами. У кришталево чистих лагунах і вузьких протоках атолів часто спостерігають десятки видів акул.

Раджа-Ампат – один із найбіорізноманітніших морських регіонів планети, розташований у "Кораловому трикутнику". Це популярний напрямок для лайвбордів, де дайвери щодня змінюють локації та бачать манти, черепах і сотні видів риб.

Префектура Окінава – відомий регіон для спостереження за мантами, особливо біля острова Ісіґакі. Тут можна побачити їхні "танці" під час шлюбного періоду та сезонні скупчення, що робить місце одним із найкращих у Японії для дайвінгу.

Які локації світу є найнебезпечнішими для дайвігну?

Деякі дайвінг-локації у світі вважаються настільки небезпечними, що їх навіть називають "кладовищами для дайверів". Через глибини, сильні течії, замкнені печери та складні умови вони щороку забирають життя навіть досвідчених спортсменів.

Блакитна діра Дахаб – тут на глибині близько 56 метрів розташована підводна арка, де через дезорієнтацію та нестачу повітря зафіксовано багато смертельних випадків.



Блакитна діра Дахаб / фото TripAdvisor

Велика блакитна діра Белізу – популярна серед туристів локація з різким обривом і глибиною понад 120 метрів, що робить її небезпечною навіть для досвідчених дайверів.

Велика блакитна діра Белізу – популярна серед туристів локація з різким обривом і глибиною понад 120 метрів, що робить її небезпечною навіть для досвідчених дайверів.

The Shaft Sinkhole – складна система темних печер, де вузькі проходи іноді змушують знімати спорядження, підвищуючи ризик втрати орієнтації.

Cenote Esqueleto – відома як "Храм загибелі" через темні лабіринти, де дайвери часто губляться та витрачають увесь запас повітря.

Острів Кокос – віддалена локація зі сильними течіями та великою кількістю акул, що робить занурення особливо ризикованим.

Samaesan Hole – небезпечна через потужні течії та наявність нерозірваних боєприпасів на дні.

Jacob's Well – система вузьких підводних печер, де навіть невелика кількість мулу може повністю знизити видимість.

Eagle's Nest Sinkhole – надглибока печера понад 300 метрів, де дайвери легко втрачають орієнтацію через дезорієнтацію.

Devil's Cave System – мережа вузьких печер із сильними течіями та вихорами, небезпечна навіть для досвідчених дайверів.



Карта Devil's Cave System / фото Cavedivingaccident

