Можуть бути смертельно небезпечними: які місця світу є найгіршими для дайвінгу та чому
- Фіджі, Баха-Каліфорнія Сур, Французька Полінезія, Раджа-Ампат і Окінава є відомими місцями для дайвінгу завдяки унікальним підводним екосистемам і різноманіттю морських видів.
- Небезпечними локаціями для дайвінгу вважаються Блакитна діра Дахаб, Велика блакитна діра Белізу, The Shaft Sinkhole, Cenote Esqueleto, Острів Кокос, Samaesan Hole, Jacob's Well, Eagle's Nest Sinkhole та Devil's Cave System через складні умови та високий ризик для життя.
Дайвінг відкриває для мандрівників два абсолютно різні світи: одні занурення ведуть до найкрасивіших коралових рифів і унікальних підводних екосистем, інші ж випробовують навіть найдосвідченіших дайверів. У нашій статті розповідаємо про такі місця.
Дайвінг давно перестав бути просто хобі, для багатьох це головна причина подорожей. У різних куточках світу є місця, де підводний світ настільки вражає, що приваблює навіть досвідчених дайверів з усього світу. З посиланням на BBC, розповідаємо про найкращі локації для дайвінгу.
Які місця у світі вважаються найкращими для дайвінгу?
- Фіджі – один із найвідоміших у світі дайвінг-напрямків завдяки неймовірно яскравим кораловим рифам. Тут теплі води, висока біорізноманітність і так звані "сади м'яких коралів", які роблять підводні занурення особливо видовищними.
- Баха-Каліфорнія Сур – регіон, який працює як природний "коридор міграцій" морських тварин. У різні сезони тут можна побачити китових акул, скатів-мобул, морських левів і навіть почути спів горбатих китів під водою.
- Французька Полінезія – легендарна локація для зустрічей з акулами. У кришталево чистих лагунах і вузьких протоках атолів часто спостерігають десятки видів акул.
- Раджа-Ампат – один із найбіорізноманітніших морських регіонів планети, розташований у "Кораловому трикутнику". Це популярний напрямок для лайвбордів, де дайвери щодня змінюють локації та бачать манти, черепах і сотні видів риб.
- Префектура Окінава – відомий регіон для спостереження за мантами, особливо біля острова Ісіґакі. Тут можна побачити їхні "танці" під час шлюбного періоду та сезонні скупчення, що робить місце одним із найкращих у Японії для дайвінгу.
Які локації світу є найнебезпечнішими для дайвігну?
Деякі дайвінг-локації у світі вважаються настільки небезпечними, що їх навіть називають "кладовищами для дайверів". Через глибини, сильні течії, замкнені печери та складні умови вони щороку забирають життя навіть досвідчених спортсменів.
- Блакитна діра Дахаб – тут на глибині близько 56 метрів розташована підводна арка, де через дезорієнтацію та нестачу повітря зафіксовано багато смертельних випадків.
Блакитна діра Дахаб / фото TripAdvisor
- Велика блакитна діра Белізу – популярна серед туристів локація з різким обривом і глибиною понад 120 метрів, що робить її небезпечною навіть для досвідчених дайверів.
- The Shaft Sinkhole – складна система темних печер, де вузькі проходи іноді змушують знімати спорядження, підвищуючи ризик втрати орієнтації.
- Cenote Esqueleto – відома як "Храм загибелі" через темні лабіринти, де дайвери часто губляться та витрачають увесь запас повітря.
- Острів Кокос – віддалена локація зі сильними течіями та великою кількістю акул, що робить занурення особливо ризикованим.
- Samaesan Hole – небезпечна через потужні течії та наявність нерозірваних боєприпасів на дні.
- Jacob's Well – система вузьких підводних печер, де навіть невелика кількість мулу може повністю знизити видимість.
- Eagle's Nest Sinkhole – надглибока печера понад 300 метрів, де дайвери легко втрачають орієнтацію через дезорієнтацію.
- Devil's Cave System – мережа вузьких печер із сильними течіями та вихорами, небезпечна навіть для досвідчених дайверів.
Карта Devil's Cave System / фото Cavedivingaccident
Дізнайтесь про 3 маловідомі країни, які варто обрати для відпочинку. Однією з них є Західна Сахара – це спірна територія між Марокко, Мавританією, Алжиром та Атлантичним океаном. Більшість цієї території перебуває під адмініструванням Марокко і лише 20% контролюється самопроголошеною Сахарською Арабською Демократичною Республікою.
Або ж, Східний Тимор, який називають альтернативою переповненому острову Балі – тут є все те саме, але без заторів на дорогах та великої кількості туристів.
