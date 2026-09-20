Різдво вже не за горами: куди українцям поїхати за незабутньою атмосферою у 2026 році

Хоч зараз і вересень, багато туристів уже починають замислюватися, де провести різдвяні свята. Європейські міста готуються до відкриття ярмарків, прикрашають центральні площі та формують святкові програми, тож планувати зимову поїздку можна вже зараз.

24 Канал зібрав добірку популярних міст Європи, які у 2026 році можуть стати цікавими напрямками для різдвяної подорожі. Розповідаємо, що чекає на туристів у Відні, Празі, Будапешті та Кракові.

Яким буде Різдво у Відні?

Відень починає готуватися до Різдва ще в листопаді. Найраніше у 2026 році відкриється ярмарок 6 листопада, а більшість інших запрацює приблизно через тиждень. Зазвичай вони працюють до 23 – 26 грудня, а деякі продовжують роботу як новорічні. Одним із найвідоміших є Christkindlmarkt на Rathausplatz.

Також святкові локації працюють біля Шенбрунна, Бельведера, собору Святого Стефана, на Карлсплаці, Фрейунг та Ам-Хоф. На ярмарках продають подарунки, вироби ручної роботи та традиційні австрійські смаколики. У другій половині листопада головні торгові вулиці міста прикрашають різдвяними вогнями.

Різдво у Відні / фото Canva

У грудні проходять концерти у Konzerthaus та центральних храмах, наприклад, у соборі Святого Стефана. Для українців Відень також зручний як напрямок для різдвяної подорожі завдяки прямим потягам від Укрзалізниці.

Що побачити на Різдво у Празі?

У Празі головні різдвяні події традиційно зосереджені на Староміській та Вацлавській площах. На Староміській встановлюють велику ялинку, навколо якої працюють дерев'яні ятки з подарунками, прикрасами та святковими смаколиками. Тут можна придбати чеські маріонетки, дерев'яні іграшки, скляні вироби, прикраси ручної роботи та різдвяні сувеніри.

Святкову атмосферу доповнюють концерти в готичних храмах і культурні виступи. Окремою частиною програми стає різдвяна сцена із живими віслюками, козами та вівцями. 5 грудня у Празі відзначають Mikuláš – день Святого Миколая, коли містом проходять традиційні святкові дійства.

Різдво у Празі / фото Canva

Якщо захочеться побачити не лише класичні різдвяні ярмарки, можна завітати на зимовий ринок Manifesto. Тут поєднали вуличну їжу, дизайн-магазини та святкову атмосферу, тому ця локація стане ще одним варіантом для зимової прогулянки Прагою.

Чим здивує Будапешт на Різдво?

Одним із головних місць для святкової прогулянки у Будапешті є ярмарок біля базиліки Святого Іштвана. Тут встановлюють 12-метрову різдвяну ялинку, працюють торгові будиночки з їжею та виробами ручної роботи, а на фасаді базиліки показують світлові проєкції.

Ще один ярмарок розташований біля Будайського замку. Там можна скуштувати глінтвейн і традиційний kürtőskalács, а на вихідних послухати безкоштовні концерти просто неба.

Для українців Будапешт також може бути зручним напрямком для різдвяної подорожі, адже до міста можна дістатися потягами від Укрзалізниці. А вже під час перебування варто звернути увагу не лише на святкові локації. Наприклад, у місті проводять різдвяні круїзи Дунаєм із вечерею та живою музикою.

Різдво у Будапешті / фото Canva

Ще один спосіб урізноманітнити зимову поїздку – це відвідати будапештські терми. У Сечені працює 16 басейнів із теплою та гарячою термальною водою, тож відпочинок у них може стати окремою частиною подорожі містом.

Яким буде Різдво у Кракові?

Головним осередком різдвяних святкувань у Кракові стає Головна площа. Ярмарок тут зазвичай відкривається наприкінці листопада та працює до 26 грудня. На площі можна придбати вироби ручної роботи, послухати колядки та народну музику, а також скуштувати традиційні польські страви.

На самому ярмарку також варто спробувати oscypek та grzaniec galicyjski. Після можна продовжити прогулянку Старим містом. Для цього підійде парк Планти, який оточує його кільцем.

Різдво у Кракові / фото Canva

Якщо ви плануєте провести Різдво в одному з цих міст, про поїздку варто подбати заздалегідь. У святковий період попит на житло зростає, тому ближче до дат вибір може бути меншим, а ціни вищими. Раннє бронювання допоможе спокійніше спланувати різдвяну подорож.