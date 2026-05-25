Дорожній рай та суцільний стрес: визначено найкращі та найгірші країни для автоподорожей

Плануючи автомобільну мандрівку за кордон, варто заздалегідь врахувати стан місцевих доріг та рівень аварійності. Новий глобальний звіт виявив лідерів за якістю автошляхів і назвав регіони, яких водіям краще уникати.

Міжнародна компанія Zutobi детально проаналізувало безпеку дорожнього руху, якість покриття, доступність палива та оренди машин у 40 країнах світу, щоб допомогти мандрівникам обрати найкращий маршрут для подорожей.

Дивіться також: Мандруйте без переплат: як заощадити на оренді авто за кордоном

Де туристам буде найкомфортніше подорожувати автомобілем?

Саме Словенія вважається одним із найзручніших напрямків для автомобільних подорожей. Країна вирізняється мальовничими ландшафтами, зокрема Юлійськими Альпами та озерними регіонами, які приваблюють туристів протягом усього року. Дорожня ситуація тут досить комфортна: рівень заторів становить близько 29,9%, що дозволяє відносно легко пересуватися країною. Окрім цього, на кожні 100 тисяч населення припадає приблизно 176 туристичних об'єктів, що робить маршрути насиченими та цікавими.

Словенія вважається одним із найзручніших напрямків для автомобільних подорожей / фото Canva

Наступною буде Португалія, що пропонує поєднання океанічних пейзажів, історичних міст і відомих винних регіонів. Серед найпопулярніших маршрутів: узбережжя Алгарве та долина Дору, які вважаються одними з наймальовничіших у Європі. Рівень заторів у країні становить близько 27,4%, що робить подорожі автомобілем досить комфортними. Також Португалія має близько 180 пам'яток на 100 тисяч осіб, що забезпечує велику кількість зупинок для туристів під час маршруту.

Гаджети хапайте – подарунки вигравайте! У матеріалах рубрики Техно 24 знаходьте клікабельні гаджети і беріть участь у щотижневому розіграші навушників OPPO. А наприкінці акції 16 червня розіграємо головний приз – смартфон OPPO Reno15 F. Успіхів у пошуку!

Закриває рейтинг Іспанія, яка є одним із найпопулярніших напрямків для автомобільних подорожей завдяки різноманіттю природних зон і культурних міст. Тут можна проїхати від узбережжя Коста-дель-Соль до гірських районів Піренеїв або дослідити великі міста, такі як Барселона чи Севілья. Попри активний трафік у містах, середній рівень заторів становить близько 20,92%, що робить країну відносно зручною для подорожей. Крім того, на кожні 100 тисяч мешканців припадає приблизно 132 туристичні об'єкти, що дозволяє планувати насичені маршрути з великою кількістю зупинок.

Попри активний трафік у містах Іспанії, середній рівень заторів становить близько 20,92% / фото Canva

До десятки найкращих місць для автомобільних турів також увійшли такі країни, як: Австралія, Японія, Канада, Швеція, Велика Британія, Франція та Нова Зеландія. Пересуватися дорогами цих держав на машині дійсно комфортно та приємно.

У яких країнах на водіїв чекає найбільший стрес?

Проте не всі куточки планети однаково приязні до автотуристів. Найважче перетинати кордони та їздити буде у Колумбії, яка очолила антирейтинг. Якість доріг там просто жахлива, затори сягають 50 – 70%, а статистика смертності в аваріях відверто лякає своїми цифрами.

В Ізраїлі водії ризикують залишити всі свої заощадження на парковках. Навіть дві години стоянки тут коштують шалені суми, та й самі автошляхи далекі від ідеалу. Замикає трійку аутсайдерів сусідня Словаччина. Через забиті міські вулиці та погане дорожнє покриття поїздка на власному транспорті цією країною перетвориться на постійні нерви, хоча стоянки тут і коштують відносно дешево.

Дивіться також Автобусний тур легко та весело: що взяти з собою та чим зайнятися в дорозі

Ретельне планування маршруту та вибір правильної країни для автотріпу – це запорука безпечної та незабутньої подорожі. Обирайте комфортні дороги, готуйте автомобіль і вирушайте назустріч новим пригодам!