Італія, Греція та Португалія: назвали найкращі гастрономічні країни світу

Європа продовжує підкорювати гурманів: одразу три країни континенту посіли перші місця у рейтингу найкращих гастрономічних напрямків світу у 2026 році.

Результати опублікував Condé Nast Traveller у межах щорічної премії Readers’ Choice Awards, а оцінювали країни самі мандрівники.

Які країни опинились у гастрономічному топі?

Перше місце посіла Італія, яка отримала 96,92% голосів. Країна підкорила туристів регіональними гастрономічними традиціями: від неаполітанської піци та сицилійських канолі до міланського різото. Окремо експерти відзначили регіон Емілія-Романья, звідки походять пармезан, прошуто, бальзамічний оцет і знаменитий м'ясний соус рагу.



Куди їхати за смачною їжею / Фото Unsplash

Греція опинилася на другій сходинці з результатом 96,72%. Її сильні сторони – свіжа риба та морепродукти, традиційні таверни й регіональна кухня. В Афінах туристи можуть знайти сучасні гастрономічні заклади та ресторани високої кухні, тоді як грецькі острови приваблюють автентичними стравами й невимушеною атмосферою.

Третє місце посіла Португалія, набравши 96,57%. Вона стала найвище оціненим новим учасником рейтингу цього року. Серед гастрономічних принад країни – сардини на грилі, рагу з морепродуктів, рис із молюсками та знамениті паштел-де-ната – листкові кошички із заварним кремом. Скуштувати традиційні домашні страви можна в невеликих сімейних закладах, відомих як таски.

Топ-10 найкращих гастрономічних країн світу у 2026 році