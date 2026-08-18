Без тісних крісел і боротьби за підлокітник: яка авіакомпанія має найкращі місця в економкласі

Для багатьох пасажирів комфорт у літаку починається зовсім не з меню чи розваг на борту. Набагато важливіше просто мати достатньо простору, щоб нормально сісти, витягнути ноги та провести кілька спокійних годин.

Про те, які авіакомпанії пропонують пасажирам найкращі місця економкласу, свідчить рейтинг Skytrax World Airline Awards, повідомляє Express. Його часто називають "Оскаром авіаційної галузі". Переможців визначають на основі голосів мандрівників з усього світу. В останньому рейтингу, де взяли участь пасажири понад 100 національностей, особливо помітними стали авіакомпанії з Азії та Близького Сходу.

Яка авіакомпанія запропонувала найкомфортніші місця?

Перше місце у категорії найкращих місць економкласу посіла Japan Airlines. Її крісла JAL Sky Wider мають збільшений крок між сидіннями, а конструкція спинки розроблена так, щоб залишати пасажирам більше простору. За даними авіакомпанії, такі сидіння забезпечують більше місця для ніг, ніж багато інших варіантів економкласу, а їхні кути нахилу покликані зменшувати втому під час польоту.



Japan Airlines / фото Mark Bess

Відстань між підлокітниками становить від 45 до 48 сантиметрів. Це дає пасажирам більше особистого простору. Додатковою зручністю є тримач для пляшки з водою. Також на всіх місцях у літаках Boeing 787-8 та Boeing 787-9 передбачені розетки змінного струму. Тож пасажири можуть користуватися власними пристроями протягом польоту.

Japan Airlines також увійшла до п'ятірки найкращих авіакомпаній світу саме в категорії економкласу загалом. Серед інших переваг перевізника є харчування та розважальна система. Для створення меню авіакомпанія залучила шістьох фіналістів RED U-35 – найбільшого японського кулінарного конкурсу для молодих кухарів. На борту також встановлені персональні 13-дюймові екрани з роздільною здатністю 4K.

Хто ще потрапив до десятки лідерів?

Друге місце у рейтингу найкращих місць економкласу посіла Cathay Pacific Airways. Представники авіакомпанії наголошують на продуманих деталях, які мають зробити перебування пасажирів на борту комфортнішим. Зокрема, на літаках Airbus A321neo перевізник прибирає частину сидінь, щоб збільшити простір для ніг. Цю зміну впроваджують поступово.

Cathay Pacific Airways / фото Ltdccba

Cathay Pacific також має сильні позиції в загальному рейтингу економкласу. Авіакомпанію двічі поспіль (у 2024 та 2025 роках) визнавали найкращою у світі в цій категорії за версією Skytrax. Серед переваг перевізника відзначають різноманітний вибір харчування та систему розваг під час польоту, яка отримала нагороди. За словами генерального директора Skytrax Едварда Плейстеда, стабільна якість є одним із факторів, який пасажири помічають під час голосування за авіакомпанії.

Повний список переможців Skytrax: