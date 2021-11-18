Найкраща авіакомпанія світу пропонує знижку для студентів

Авіакомпанія Qatar Airways, яку визнали найкращою у 2021 році, проводить акцію. Вона ввела спеціальні знижки для студентів до річниці запуску програми лояльності Student Club.

Знижка від 20% до 40% застосовується до тарифів економкласу Convenience, Comfort та бізнес-класу Comfort, Elite. Втім, вона не покриває податки та аеропортові збори.

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Знижку можуть отримати учасники Student Club та до трьох друзів або родичів студента, навіть якщо вони не навчаються в університеті. Для цього потрібно внести їх у свій обліковий запис у програмі Student Club та замовити квитки єдиним бронюванням, у якому будуть студент та його супутники.

Щоб отримати знижку, необхідно використати індивідуальний промо-код перед пошуком квитків – він надійде на електронну пошту.

Після реєстрації, крім знижки, студенти зможуть отримати:

спеціальні тарифи на авіаквитки (перше бронювання зі знижкою 20%, друге – 30%, а третє – 40%);

можливість безкоштовно перевозити на 10 кілограмів багажу більше або одну додаткову валізу;

безкоштовний швидкісний інтернет Super Wi-Fi під час польоту;

милі за виконані перельоти, які можна витрачати на оформлення нових квитків або послуг;

один раз міняти дату вильоту без оплати штрафних санкцій;

підвищення на один рівень участі в програмі лояльності Privilege Club як подарунок після випуску з університету.

Квитки зі знижкою можна забронювативключно на подорожі до 30 вересня 2022 року.

Детальніше про правила цієї акції можна дізнатися на офіційному сайті Qatar Airways.