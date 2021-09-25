"Найгірший досвід у житті": що треба знати, аби подорож в трейлері не перетворилася на пекло
Джерело:Express
Британські туристи повернулися з подорожі по Португалії в орендованому автофургоні та описали поїздку як "найгірший досвід в житті". За словами подружжя вони припустилися помилки та орендували найдешевший "дім на колесах".
Кемпінг цьогоріч є доволі популярним варіантом відпочинку. Однак, якщо не вибирати фургон ретельно, він може повністю зіпсувати відпочинок.
До слова З Австрії до Австралії: подружжя організувало подорож у трейлері, щоб наблизити сина до природи
Подорож в трейлері
Альба та Адріан пару тижнів тому вирушили у похід вздовж сонячного португальського узбережжя. Вони знайшли найбільш бюджетний автофургон і думали, що їм пощастило. За словами мандрівників, транспортний засіб був в жахливому стані, однак вони вирішили не відмовлятися від планів на відпустку.
Пара, яка поїхала у відпустку у найдешевшому фургоні / Фото Express
Вони додали, що автомобіль не був обладнаний ні душем, ні туалетом – їм доводилося здійснювати всі гігієнічні процедури на вулиці. В процесі подружжя з'ясувало, що на вікнах в їхньому будинку на колесах немає антимоскітних сіток. Тож в якійсь напівпустелі пара була змушена ділити фургон з навалою комах.
Також британка розповіла, що одного разу вони вирішили переночувати на вершині скелі. Цей досвід став для них незабутнім: через сильний вітер туристи всю ніч боялися, що машина може зірватися донизу.
Це було жахливо. Не було ні світла, ні безпечних місць, куди можна було б піти. Погодні умови ставали все гірше, а поблизу навіть не було людей, до кого можна було б звернутися за допомогою. Це все було гіршим досвідом в моєму житті,
– підсумувала Альба.
В дорозі на автофургоні / Фото Express
Важливі нюанси, на які варто звернути увагу при оренді автофургона
- Переконайтеся, що ви знаєте розміри та компонування мікроавтобуса.
- Сфотографуйте будь-які наявні пошкодження.
- Сфотографуйте початковий пробіг кемпер-фургона.
- Запакуйте власну постільну білизну та рушники.
- Зверніть увагу на комплектацію, санвузол, москітні сітки – усі дрібниці, які роблять ваше життя комфортним.