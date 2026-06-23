Найдорожчі країни для туристів: де доведеться платити рекордні податки та збори

Плануючи ідеальну відпустку, мандрівники часто ретельно розраховують вартість перельотів та проживання, проте справжнім сюрпризом можуть стати приховані витрати.

Останнім часом дедалі більше популярних туристичних напрямків оголошують про суттєве підвищення зборів або запровадження нових платежів для іноземців. Як повідомляє видання Daily Mail, така тенденція зумовлена намаганням місцевих влад впоратися з наслідками надмірного туризму та знайти додаткові кошти на збереження історичної спадщини.

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Чому Японія шокувала туристів рекордним підвищенням зборів

Країна вранішнього сонця приголомшила мандрівників, анонсувавши підвищення туристичного податку на неймовірні 400 відсотків. Це перше подібне зростання за останні 50 років. Вже з 1 липня вартість одноразової візи підскочить з 3 000 єн до 15 000 єн (приблизно 93 долари). Тим часом багаторазові візи тепер коштуватимуть 30 000 єн замість попередніх 6 000 єн.

Нові тарифи відображають інфляцію та коливання валютного курсу. Ми не очікуємо, що це матиме негайний чи миттєвий вплив на в'їзний туризм,

– розповідає Тосіміцу Мотегі, міністр закордонних справ Японії.

Відпочинок в Японії / фото Canva

Які податки доведеться платити мандрівникам в Європі?

Європейські країни також активно збільшують фінансове навантаження на відпочивальників. Зокрема, в Амстердамі діє один із найвищих зборів у Європі "Toeristenbelasting". Туристам доведеться сплатити додаткові 12,5 відсотка від вартості готельного номера.

Цей податок поширюється на готелі, заклади типу B&B, кемпінги та житло для відпочинку. Водночас пасажири круїзних лайнерів сплачують окремий податок для одноденних туристів у розмірі 14,50 євро з особи.

У Франції муніципалітети мають право стягувати "taxe de séjour", а також додатковий міський податок. У популярних містах, зокрема в Парижі, ця сума варіюється від 65 центів до 15,60 євро за людину за ніч, залежно від класу обраного житла.

Іспанська Барселона подвоїла свій туристичний податок у рамках боротьби з надмірним туризмом та для фінансування доступного житла для місцевих жителів. За новими правилами, гостям міста доведеться платити до 15 євро за ніч. Для тих, хто орендує житло для відпочинку, збір зріс до максимуму в 12,50 євро за ніч.

Відпочинок у Барселоні / фото Canva

Це рішення передує плану влади повністю заборонити коротку оренду житла до 2028 року. Гості чотири та п'ятизіркових готелів незабаром платитимуть від 10 до 15 євро за ніч. Крім того, з жовтня 2026 року новий туристичний податок запровадять і в портовому місті Віго в Галісії.

Греція впровадила обов'язковий "Податок на кліматичну стійкість" (Climate Resilience Tax), який сплачується під час реєстрації в готелі. З квітня по жовтень збір становить від 2 до 15 євро за номер за ніч, а з листопада по березень знижується до суми від 50 центів до 4 євро.

Венеція, яка щороку приймає близько 30 мільйонів гостей, торік протестувала щоденний податок у розмірі 5 євро для одноденних відвідувачів, які прибувають у місто з 8:30 до 16:00. Загалом в Італії туристичні збори коливаються від 1 до 10 євро з людини за ніч.

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Скільки коштує відпочинок у Новій Зеландії, на Балі та в Бутані?

Далекі екзотичні країни теж не відстають від світових трендів. Нова Зеландія стягує одноразовий міжнародний гостьовий збір (IVL) у розмірі 100 новозеландських доларів під час подачі заяви на візу або електронний дозвіл на подорож.

Більшість людей, які відвідують Нову Зеландію на короткий термін, мають сплатити міжнародний збір на охорону природи та туризм (IVL). Ці кошти спрямовуються на фінансування туристичної інфраструктури та охорону природи країни,

– зазначають на урядовому вебсайті Нової Зеландії.

Популярний індонезійський острів Балі з лютого 2024 року запровадив збір для іноземців у розмірі 150 000 індонезійських рупій. Цей платіж є одноразовим і стягується з кожної особи.

Відпочинок на Балі / фото Canva

Цей збір є формою підтримки, спрямованою на захист звичаїв, традицій, мистецтва, культури та місцевої мудрості балійського народу. Ми продовжуватимемо працювати над збереженням природи та покращенням якості послуг,

– пояснюють на офіційному порталі Love Bali.

Проте абсолютним рекордсменом є Бутан, де діє найвищий туристичний податок у світі. Мандрівники з усіх країн, окрім Індії, змушені платити колосальні 100 доларів з людини за кожну ніч перебування. Для громадян Індії тариф становить 1 200 індійських рупій. Діти віком від 6 до 12 років отримують 50% знижки, а малюки до 5 років повністю звільнені від сплати.