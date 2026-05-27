Не Лондон чи Дублін: яке місто є найдорожчим для відпочинку у Великій Британії

Більшість туристів традиційно вважає, що найдорожчим містом Великої Британії є столиця Лондон. Проте аналіз витрат на короткий відпочинок тривалістю дві ночі показав зовсім іншу картину.

Рейтинг Post Office Travel Money, який показав витрати на вихідні у Великій Британії, виявився доволі несподіваним і перевернув уявлення про найдорожчі туристичні напрямки.

Найдорожче місто Великої Британії

Попри очікування, лідером за вартістю короткого відпочинку став Единбург. Середня вартість відпочинку на два дні для пари в столиці Шотландії сягає близько 842 долари. Це робить місто дорожчим не лише за Лондон, а й за інші популярні британські напрямки. Для порівняння, у Кардіффі аналогічна поїздка обійдеться приблизно у 476 доларів, що майже вдвічі дешевше.

Чому Единбург такий дорогий?

Експерти пояснюють високі витрати поєднанням популярності міста серед туристів і високих цін на проживання. Найбільшу частину бюджету займає саме готель: у середньому це близько 582 доларів за дві ночі для пари. Інші типові витрати виглядають так:

Кава – 4 долари;

Пінта пива – 8 доларів;

Келих вина – 7 доларів;

Вечеря з трьох страв – 149 доларів;

Екскурсійний автобус – 23 долари;

Навіть прості щоденні витрати в туристичних зонах швидко піднімають загальний бюджет поїздки.

Де в Європі вихідні будуть найдорожчими?

У ширшому європейському списку витрат на короткий відпочинок перші позиції виглядають так:

Осло – 925 доларів;

Копенгаген – 845 доларів;

Единбург – 842 долари;

Женева – 811 доларів;

Барселона – 807 доларів;

Дублін – 770 доларів;

Амстердам – 768 доларів;

Корк – 759 доларів;

Венеція – 731 долар;

Мадрид – 731 долар;

Де відпочинок в Європі буде найдешевший?

Водночас у Європі є міста, де бюджет на вихідні значно нижчий:

Сараєво – 313 доларів;

Бухарест – 325 доларів;

Тирана – 331 долар;

Белград – 334 долари;

Тренгін – 342 долари;

Рига – 351 долар;

Лілль – 365 доларів;

Вільнюс – 365 доларів;

Подгориця – 419 доларів;

У Post Office Travel Money підкреслюють, що, попри загальне зростання цін в Європі, туристи все ще можуть знайти доступні варіанти для коротких поїздок. Водночас фахівці радять ретельно планувати бюджет заздалегідь, оскільки вартість навіть базових витрат, як житла, харчування та розваг, може суттєво відрізнятися залежно від міста і впливати на загальну суму подорожі.