Різдвяні ярмарки Європи щороку приваблюють тисячі туристів, однак святкова подорож не обов'язково має бути дорогою. В одному з польських міст уже можна відчути атмосферу зимової казки, придбати подарунки та скуштувати традиційні святкові частування.

Як пише британське видання Daily Express, за результатами нового дослідження саме Гданськ очолив рейтинг найдоступніших різдвяних ярмарків Європи у 2026 році. Місто також отримало визнання як один із найкращих святкових напрямків континенту.

Чому різдвяний ярмарок у Гданську визнали найдешевшим?

Дослідження, проведене компанією UK Debt Expert, охопило різдвяні ярмарки в різних європейських містах. За порцію братвурста (традиційної німецької смаженої ковбаски) доведеться заплатити близько 336 гривень. Гданськ посів перше місце завдяки доступним цінам на транспорт і катання на ковзанах. Сукупна вартість цих послуг становить лише приблизно 504 гривні.

Місто приваблює туристів не лише доступними розвагами. Тут можна знайти порівняно недороге житло, що робить Гданськ цікавим варіантом для кількаденної різдвяної подорожі.

Атмосфера Різдва у Гданську: дивитись на картах

Скільки коштують їжа та напої на різдвяному ярмарку?

Одна з переваг різдвяного Гданська – це можливість скуштувати традиційні зимові частування без надмірних витрат. Наприклад, кухоль глінтвейну тут коштує приблизно 247 гривень. За порцію братвурста (традиційної німецької смаженої ковбаски) доведеться заплатити близько 336 гривень.

Сам ярмарок також має чимало варіантів для святкового шопінгу. Тут працюють 215 яток, де продають традиційні страви, напої та різдвяні подарунки. Минулого року Гданськ також отримав звання найкращого різдвяного ярмарку. Його святкову атмосферу високо оцінили й відвідувачі.

Коли можна відвідати різдвяний ярмарок у Гданську?

Різдвяний ярмарок у Гданську Jarmark Bożonarodzeniowy розпочав роботу 20 листопада та триватиме до 23 грудня 2026 року. У цей період туристи можуть прогулятися між численними святковими ятками, придбати подарунки та скуштувати сезонні частування.

Де розташований Гданськ: дивитись на картах

Проте Гданськ – не єдине європейське місто, де можна відвідати різдвяний ярмарок за відносно невеликі гроші. Ось 10 найдешевших різдвяних ярмарків Європи у 2026 році за версією дослідження UK Debt Expert:

1. Гданськ, Польща.

2. Прага, Чехія.

3. Краків, Польща.

4. Берлін, Німеччина.

5. Будапешт, Угорщина.

6. Гельсінкі, Фінляндія.

7. Страсбург, Франція.

8. Дрезден, Німеччина.

9. Кельн, Німеччина.

10. Брюгге, Бельгія.

Також нещодавно ми розповідали про 28 найкрасивіших різдвяних ярмарків Європи. Якщо хочете відкрити для себе ще більше святкових локацій та обрати напрямок для зимової подорожі, читайте наш попередній матеріал.