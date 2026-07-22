Тут найдешевший ресторан в Парижі: де скуштувати класичні французькі страви

Париж має репутацію одного з найдорожчих міст Європи, тож багато туристів готуються витратити чималу суму навіть на звичайний обід. Однак у французькій столиці все ще можна знайти заклади, де подають традиційні страви за доволі доступними цінами.

Одним із таких місць є ресторан Bouillon Pigalle, який давно став улюбленцем місцевих жителів та мандрівників. Блогерка Софія Бєлікова розповіла у своєму інстаграмі, що тут можна скуштувати класичну французьку кухню.

Скільки коштує їжа в паризькому ресторані?

Ресторан Bouillon Pigalle розташований у районі Пігалі, прямо біля підніжжя пагорба Монмартр. Це популярна двоповерхова брасерія у Парижі, що пропонує страви за дуже низькими цінами.

Цибулевий суп тут коштує 4 євро. Авторка відеоролика каже, що в Парижі буде дуже складно знайти настільки хороший суп за такою ціною.

Равлики в маслі з петрушки можна скуштувати за 8 євро. Яловичину бургіньйон з макаронами – за 12 євро, а лосося з гороховим пюре чи качину ніжку з картоплею фрі – за 13 євро.

Найпопулярніша тут страва – ковбаска з соусом і пюре, яка коштує 10 євро. Варто відзначити, що порції доволі великі, тож за ці гроші вдасться поїсти й не залишитися голодними. На десерт в закладі можна замовити смачний крем-брюле за 4 євро.

На чотирьох рахунок з коктейлями, вином і десертом обійшовся у 100 євро.

Насправді ресторан дуже популярний, тому до нього стоїть величезна черга людей. Щоб не простояти у час пік тривалий час, краще забронювати столик на сайті заздалегідь.

Страви у французькому ресторані: дивіться відео

Як не переплачувати у Парижі?

Українська блогерка Анастасія Белінська розповіла, як бюджетно пересуватися Парижем. За її словами, замість дорогих туристичних маршрутів, можна використовувати міський автобус, який довезе до тієї точки, яка потрібна.

Вона рекомендує використовувати додаток Citymapper для зручності користування метро та Uber для економії на таксі, а також радить обирати готелі у четвертому, шостому та сьомому районах міста.