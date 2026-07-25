Відпочинок у Греції від 12 тисяч гривень: найдешевші курорти для бюджетної відпустки

Греція вже багато років залишається однією з найпопулярніших країн для відпочинку. Попри те, що за останні сезони ціни помітно зросли, бюджетну подорож і досі можна організувати за відносно невисоку ціну.

Потрібно лише обрати відповідний регіон, стежити за акційними авіаквитками, бронювати житло заздалегідь чи скористатися вигідними пропозиціями туроператорів, пише Interia Kobieta.

Родос – тиждень відпочинку вді 15 тисяч гривень

Родос багато сезонів залишається одним із найдоступніших грецьких островів для туристів, які вилітають з Польщі. У серпні квитки в обидва боки можна знайти приблизно від 5 400 гривень, причому найдешевші рейси доступні зазвичай з Кракова.

Якщо планувати подорож на вересень, можна заощадити ще близько 1100 гривень.

Ціни тут на проживання досить привабливі. У Фаліракі, Яліссосі та Пефкосі легко знайти бюджетні апартаменти та гостьові будинки. Тиждень проживання буде коштувати приблизно 11 800 гривень на особу.

Є дешевші варіанти. До прикладу, останній тиждень липня з двома односпальними ліжками та балконом в Аполаккії коштує 14 500 гривень за 6 ночей чи 7 200 з людини.

Родос підійде прихильникам пляжного відпочинку й тим, хто любить поєднувати море з екскурсіями. На острові можна побачити середньовічне Старе місто, що входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, Палац Великого Магістра, а також Ліндос із білими будинками та стародавнім акрополем.

Завдяки автобусному сполученню та невеликим відстаням пересуватися островом легко й недорого.

Основні витрати:

Переліт – від 4 100 до 5 900 гривень.

Проживання – приблизно 7 200 – 11 800 гривень.

Загалом виходить 11 800 – 17 700 гривень на особу.

Халкідіки – для тих, хто шукає спокій

Туристам, які хочуть уникнути великих натовпів, варто звернути увагу на півострів Халкідіки на півночі Греції. Регіон приваблює чистим морем, піщаними пляжами та спокійною атмосферою.

Подорож починається з перельоту до Салонік, звідки можна швидко дістатися Кассандри або Ситонії. Авіаквитки нерідко можна придбати за 5 300 гривень, а вибір житла дозволить знайти доступні варіанти навіть у розпал сезону.

Тижневе проживання у Ієрісосі у серпні стартує від 20 тисяч гривень за бюджетний номер на двох. Апартаменти в Неа-Іраклії можна орендувати від 23 600 гривень за тиждень.

Одним із найпопулярніших пляжів регіону є Каліфея, відома дрібним піском і пологим заходом у воду. Не менш популярними є пляжі Ситонії, які вирізняються затишною атмосферою, сосновими лісами та прозорим морем.

Орієнтовні витрати:

Переліт до Салонік – близько 3500 – 5300 гривень.

Проживання – приблизно 10 000 – 11 800 гривень.

Загалом – 14 000 – 17 700 на особу.

Коли вигідніше купувати тури?

Самостійна організація поїздки не завжди обходиться дешевше. У високий сезон туристичні агентства пропонують вигідні пакети, особливо наприкінці літа чи за кілька днів до вильоту. До таких пропозицій входить переліт, проживання і трансфер.

Серед найдоступніших варіантів:

Афіни. Тижневий тур із вильотом з Варшави (7 – 15 серпня) коштує від 17 тисяч гривень на особу. У ціну входить проживання у двозірковому готелі без харчування.

Корфу. Наприкінці літа доступні пакетні тури з вильотом із Вроцлава та проживанням на сім ночей від 15 300 гривень на особу.

Найнижчі ціни зазвичай бувають у вересні та жовті. У цей час погода ще залишається комфортною для пляжного відпочинку, а квитки та проживання коштують дешевше, ніж у розпал літа.

Пропозиції зі сніданками можна знайти приблизно від 17 тисяч гривень, а найдоступніші тури за системою "все включено" стартують від 21 тисячі гривень на особу.