Старші за Рим та Афіни: 15 найдавніших міст світу, які туристи можуть відвідати сьогодні

Європейські столиці, які ми звикли вважати ровесниками самої історії, насправді далеко не завжди є найдавнішими містами планети. Деякі поселення виникли задовго до них і, попри війни, землетруси, зміну цивілізацій та століть, не зникли з карти світу.

Про такі міста розповідає Condé Nast Traveller, який склав добірку з 15 найстаріших міст, що збереглися до наших днів.

Як визначали найстаріші міста світу?

Скласти такий список виявилося не так просто, як просто назвати населені пункти з найбільшою кількістю археологічних знахідок. Condé Nast Traveller зосередився переважно на містах, які залишалися заселеними від моменту свого виникнення, а їхній вік можна підтвердити науковими дослідженнями.

Одним із найбільш незвичних місць у ньому стала Чолула в Мексиці. Її історія пов'язана з однією з найвідоміших археологічних споруд регіону – Великою пірамідою Чолули. Колись вона була важливим культурним центром доколумбових цивілізацій, але згодом споруда настільки заросла рослинністю та вкрилася землею, що іспанці, за даними видання, сприйняли її за звичайний пагорб і звели на вершині церкву.

Атмосфера міста Чолула: дивитись відео

Які стародавні міста досі залишаються живими?

Серед міст, які потрапили до добірки, є Аксум в Ефіопії. Його історію датують щонайменше 400 роком до нашої ери. Колись він був столицею Аксумської імперії – великої морської держави, яка контролювала значну частину Африканського Рогу. Сьогодні стародавні руїни Аксуму мають статус об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Як виглядає Аксум: дивитись відео

Ще один незвичайний приклад Флорес у Гватемалі. Старе місто розташоване на острові в озері Петен-Іца та було столицею королівства Іца-Майя. Нині Флорес приваблює не лише своєю історією: у старій частині міста працюють ресторани й крамниці місцевих майстрів, а саме озеро підходить для прогулянок на каяках.

Як виглядає місто Флорес: дивитись відео

До списку потрапив і Лісабон – місто, яке сьогодні важко уявити без туристів, трамваїв, оглядових майданчиків та гамірних районів. Поселення на його території існувало ще приблизно у 1100 році до нашої ери. Значна частина давньої архітектури була зруйнована землетрусом 1755 року, однак місто зберегло чимало історичних пам'яток.

Лісабон / фото Canva

Серед інших стародавніх міст видання називає Кадіс в Іспанії, Варанасі в Індії, Лоян у Китаї, Дамаск, Єрусалим, Біблос, Пловдив та Аргос. Кожне з них має власний шлях крізь тисячоліття: від фінікійських торгових центрів і столиць стародавніх імперій до важливих релігійних та культурних осередків.

Де шукати міста з історією у кілька тисячоліть?

Одним із найвражаючих прикладів є Лоян у Китаї. Його історія сягає приблизно 2000 року до нашої ери, а саме місто свого часу було столицею кількох китайських династій. Тут також розташований Білий кінний храм, заснований у 68 році нашої ери, який вважають першим буддійським храмом Китаю.

У Лівані варто звернути увагу на Біблос. Його історія сягає щонайменше п'ятого тисячоліття до нашої ери. Місто було важливим фінікійським центром, а його назва залишила слід навіть у сучасній лексиці: саме з Біблосом пов'язують походження давньогрецького слова biblos, яке означало книгу.

Найстаріше місто світу Єрихон: дивитись відео

А от одним із найдавніших міст у добірці став Єрихон. Його історію датують приблизно 9000 роком до нашої ери. Поселення виникло біля джерел прісної води, а згодом тут з'явилися укріплення. Сьогодні на цьому місці можна побачити археологічні залишки Телль-ес-Султан.