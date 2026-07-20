Яке казкове місто з сотнями пам'яток визнали найдоступнішим напрямком для відпустки в Європі

Мандрівка Європою не обов'язково має коштувати цілий статок. Новий рейтинг визначив місто, де можна поєднати історичні пам'ятки, мальовничі вулички та бюджетний відпочинок. Воно випередило десятки популярних напрямків і стало найвигіднішим вибором для літньої подорожі.

Прага, столиця Чехії, очолила рейтинг найдоступніших європейських напрямків для літнього відпочинку. Дослідження провела компанія з трансферів з аеропорту Hoppa, яка проаналізувала десятки популярних туристичних міст, враховуючи вартість проживання, їжі, напоїв, транспорту та кількість бюджетних пам'яток.

Чому саме Прагу визнали найдешевшим містом для відпочинку?

Прага давно відома своєю казковою архітектурою та багатою історією. Через численні вежі її навіть називають "Містом сотні шпилів". За даними дослідження, середня вартість ночі у тризірковому готелі становить близько 117 доларів. Обід у місті обійдеться приблизно у 11,5 долара, а келих місцевого розливного пива близько 3,1 долара. Крім цього, у Празі налічується 619 бюджетних пам'яток, що і дозволило місту очолити рейтинг.

Які місця варто побачити туристам?

Однією з головних переваг Праги є те, що багато її найвідоміших пам'яток можна відвідати безкоштовно. Серед них: Празький град, Карлів міст та Вальдштейнський сад 17 століття. Також популярністю серед туристів користуються собор Святого Віта та церква Богоматері перед Тином.

Чимало мандрівників обирають просто гуляти історичним центром міста, відкриваючи для себе вузькі вулички, атмосферні квартали, кафе та ресторани. Завдяки компактності більшість визначних місць розташовані на невеликій відстані одне від одного, тому їх легко оглянути пішки.

Атмосфера Праги: дивитись відео

Скільки коштує пересування містом і коли найкраще їхати?

Якщо ж потрібно швидко дістатися іншого району, туристи можуть скористатися громадським транспортом. У Празі діють єдині квитки на метро, трамваї та автобуси. Вартість 30-хвилинного квитка становить приблизно 1,6 долара, 90-хвилинного 2,1 долара, добового проїзного близько 6,4 долара, а квиток на 72 години коштує приблизно 15,5 долара.

Літо вважається одним із найкращих періодів для відвідування Праги. Із травня по вересень середня максимальна температура повітря тут коливається від 22 до 27 градусів тепла, а тривалий світловий день дозволяє без поспіху знайомитися з головними пам'ятками міста.