Де в Україні вода найбільш забруднена: перелік локацій із найгіршими показниками у 2026 році

Щороку якість води в українських річках контролюють десятки лабораторій. У деяких водоймах фіксують критичне перевищення вмісту забруднювальних речовин, що свідчить про серйозні екологічні проблеми. Розповідаємо, які водойми сьогодні вважаються одними з найбільш забруднених в Україні.

Основними джерелами погіршення якості води є недостатньо очищені побутові та промислові стічні води, діяльність підприємств, аграрний сектор і застарілі очисні споруди. У результаті у воді накопичуються амоній, нітрити, фосфати, нафтопродукти та інші небезпечні речовини, які негативно впливають не лише на екосистеми, а і на людей. Платформа для рибалок Rybalka Club проаналізувала свіжі дані державного моніторингу поверхневих вод, які проводить Держводагентство України та визначила найбрудніші водойми.

Де в Україні у 2026 році зафіксували найбільше забруднення води?

До десятки найбільш забруднених точок увійшли:

Річка Дніпро (855-й кілометр від гирла), скидний канал Бортницької станції аерації, Канівське водосховище (Київська область). Тут зафіксували перевищення показників розчиненого кисню, БСК₅ (біохімічне споживання кисню за 5 діб), амонію та нітритів.

Тут зафіксували перевищення показників розчиненого кисню, БСК₅ (біохімічне споживання кисню за 5 діб), амонію та нітритів. Річка Кропивник (Івано-Франківська область), біля села Мостище. На якість води впливає хвостосховище підприємств калійного виробництва. У пробах виявили перевищення показника БСК₅.

На якість води впливає хвостосховище підприємств калійного виробництва. У пробах виявили перевищення показника БСК₅. Річка Дніпро (854,5 кілометр від гирла), нижче Бортницької станції аерації (Київська область). У воді зафіксували підвищений вміст БСК₅, амонію, нітритів та фосфатів.

У воді зафіксували підвищений вміст БСК₅, амонію, нітритів та фосфатів. Річка Полтва (Львівська область), біля села Кам'янопіль. Тут виявлено перевищення за розчиненим киснем, БСК₅, амонієм, нітритами та фосфатами.

Тут виявлено перевищення за розчиненим киснем, БСК₅, амонієм, нітритами та фосфатами. Річка Когільник (Одеська область), біля села Серпневе. Основні проблеми – це недостатній рівень розчиненого кисню та надлишок фосфатів.

Основні проблеми – це недостатній рівень розчиненого кисню та надлишок фосфатів. Річка Киргиж-Китай (Одеська область), село Прикордонне. У воді перевищено показники розчиненого кисню, нітритів і фосфатів.

У воді перевищено показники розчиненого кисню, нітритів і фосфатів. Турунчук (Одеська область), село Троїцьке. Моніторинг показав перевищення амонію, нітритів, фосфатів та порушення показників розчиненого кисню.

Моніторинг показав перевищення амонію, нітритів, фосфатів та порушення показників розчиненого кисню. Річка Чага (Одеська область), біля села Петрівка. Зафіксовано перевищення за розчиненим киснем і фосфатами.

Зафіксовано перевищення за розчиненим киснем і фосфатами. Річка Кучурган (Одеська область), Кучурганське водосховище. Основними проблемами стали низький рівень розчиненого кисню та високий вміст фосфатів.

Основними проблемами стали низький рівень розчиненого кисню та високий вміст фосфатів. Річка Сарата (Одеська область), біля села Міняйлівка. У воді виявлено підвищений вміст нітритів і фосфатів.

Чому окремі українські річки залишаються одними з найбільш забруднених?

Окрім даних державного моніторингу, екологи вже багато років звертають увагу на річки, які систематично потерпають від промислового та побутового забруднення. Як повідомляє Ecosoft, однією з найбільш проблемних залишається Сіверський Донець.

Сіверський Донець / фото QAtlantic.mn

Річка протікає територією промислових регіонів Донецької та Луганської областей, куди протягом багатьох років потрапляють промислові стічні води. У відібраних державними лабораторіями пробах води фіксували підвищений вміст амонійного азоту, алюмінію, заліза, марганцю, нафтопродуктів, нітритів, сульфатів, хлоридів, а також важких металів: міді, хрому, цинку та кобальту.

Особливе занепокоєння викликає те, що Сіверський Донець є джерелом питної води для багатьох населених пунктів, а традиційні системи очищення не здатні повністю видалити всі токсичні речовини.

Ще однією проблемною водоймою є річка Киргиж-Китай, яка протікає територією Одеської області та Молдови. У воді регулярно фіксують високу мінералізацію, надлишок фосфатів, поверхнево-активних речовин, нітратів і заліза. Також спостерігається низький рівень розчиненого кисню, що свідчить про дуже поганий екологічний стан водойми. Основною причиною такого забруднення називають недостатньо очищені стічні води, які потрапляють у річку після роботи очисних споруд.

Річка Киргиж-Китай / фото Ecosoft

Чому навіть великі річки України залишаються під загрозою?

Попри поширену думку, Дніпро не є найбруднішою річкою України. Завдяки великому об'єму води та каскаду водосховищ він частково здатний до природного самоочищення. Втім, це не означає, що екологічних проблем немає.

Річка Дніпро / фото Володимира Тертишника

Основними джерелами забруднення Дніпра залишаються неочищені побутові та господарські стоки, а також пестициди, які потрапляють до річки через ґрунт. Саме тому у воді можуть фіксувати підвищений вміст фосфатів, нітратів, аміаку та недостатню кількість розчиненого кисню. Додатковий негативний вплив чинять промислові підприємства, через що у воді зростає концентрація заліза, марганцю та міді.

Серед великих річок із серйозними проблемами також залишається Західний Буг. За результатами досліджень значна частина проб не відповідала нормативам якості води.

Річка Західний Буг / фото Mykola Swarnyk

Найчастіше фіксували перевищення вмісту фосфатів, нітритів, аміаку та заліза. Основними джерелами забруднення називають недостатньо ефективну роботу очисних споруд водоканалів і діяльність окремих харчових підприємств, що призводить до високого рівня бактеріального та фекального забруднення води.