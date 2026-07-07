Тут туристів більше, ніж місцевих у 7 разів: який острів Європи виявився найбільш переповненим

Щороку дедалі більше популярних курортів стикаються з наслідками масового туризму, через що місцеві жителі виходять на протести. Втім, є місце, де ситуація виглядає зовсім інакше. Попри рекордну кількість туристів, там не лише не відмовляються від гостей, а і планують приймати ще більше.

Масовий туризм уже давно став серйозним викликом для багатьох європейських напрямків. Однак дослідження Bookretreats показало, що найбільш переповненим островом континенту є не популярні курорти Іспанії, а Мальта. При цьому місцева влада не збирається скорочувати туристичний потік, а навпаки має амбітні плани щодо його збільшення.

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Чому саме Мальта очолила рейтинг?

Загальна площа Мальти становить лише 316 квадратних кілометрів – це приблизно п'ята частина площі Лондона. На острові проживає близько 575 тисяч людей, майже третина з яких є іноземцями. Водночас на кожного місцевого жителя припадає приблизно сім туристів. Саме через невеликі розміри острова Мальта випередила інші популярні напрямки та стала найбільш переповненим островом Європи.

Чому на острові хочуть бачити ще більше туристів?

Попри високу щільність туристів, влада Мальти не планує обмежувати розвиток галузі. Навпаки, місцева рада з туризму прагне збільшити внесок туристичного сектору в економіку. Згідно з планами, кількість відвідувачів має зрости з трохи більш як чотирьох мільйонів минулого року до 4,5 мільйона до 2035 року.

Найбільше гостей на острів приїжджає з Великої Британії. Мальта давно користується популярністю як напрямок для зимового відпочинку завдяки м'якому клімату, коли температура в січні сягає близько + 16 градусів, а також тому, що більшість жителів вільно володіє англійською мовою.

Серед найпопулярніших місць для туристів столиця Валлетта з її барвистою архітектурою 16 століття, середньовічне місто Мдіна та пляжі на півночі острова з бірюзовою водою і мілководдям.

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Як Мальта бореться з переповненістю?

Попри бажання приймати більше туристів, на островах уже запроваджують окремі обмеження для захисту природи. Зокрема, Блакитна лагуна на острові Коміно у літній сезон щодня приймала до 12 тисяч відвідувачів. Через це влада обмежила кількість людей, які можуть перебувати на пляжі, до чотирьох тисяч на день.

Крім того, вже звучать пропозиції скоротити цю цифру ще вдвічі, щоб краще зберегти місцеву екосистему. До рейтингу найбільш переповнених островів також увійшли: